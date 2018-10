Constructora CBS es multada por 25 millones de pesos

El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) impuso la multa de 5,000 salarios mínimos, equivalentes a más de RD$25 millones a la constructora CBS Developments Nuevas Terrazas, por incumplimiento de múltiples normas.



La multa fue interpuesta por incumplimiento de los términos, condiciones, modalidades y demás circunstancias en las que dichos inmuebles fueron ofrecidos, y por inobservancia de las condiciones ofertadas a través de la publicidad gráfica tales como de casa club, áreas de recreamiento, canchas de basquetbol y fútbol, terrazas, parques y una piscina.

Anina Del Castillo, titular de Pro Consumidor, dijo que el proyecto que cuenta con más de 400 apartamentos se evidenció graves irregularidades en cuanto al control de calidad de las aguas, por lo que se solicitó a la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) una evaluación.

Dicha evaluación determinó que el abastecimiento de agua se hace por pozos y se almacenan en cisternas, no existiendo tanques elevados; ausencia de un proceso de desinfección, lo cual no garantiza el abastamiento seguro de agua potable; ausencia de cloro residual en las muestras tomadas y que el proyecto no ha sido recibido por la CAASD, lo que significa que no contaban con la autorización correspondiente. Asimismo, el proyecto habitacional presenta incumplimiento de los requisitos de habitabilidad y en los elementos de terminación o acabado. Como parte de la decisión, la constructora debe entregar a cada adquiriente, las garantías de todas las reparaciones y construcciones que deben realizar, un juego de los planos del proyecto y del sistema de abastecimiento de agua potable y desagüe de aguas residuales, debidamente aprobado y conforme al Reglamentos Técnicos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y las disposiciones de la CAASD.

Igualmente, CBS Developments Nuevas Terrazas, debe entregar a Pro Consumidor, evidencias técnicas de que han implementados las mejoras de subsanación de los hallazgos encontrados, en un plazo de ciento veinte (120) días contados a partir de la notificación de la resolución.

“En caso de que CBS no cumpla con lo ordenado en la decisión emitida por la entidad de defensa al consumidor y una vez vencido los plazos establecidos para ejercer las vías recursivas correspondientes, Pro Consumidor derivará de tal efecto todas las consecuencias legales para hacer valer lo ordenado”, aseveró Del Castillo. Las quejas sobre el proyecto no cesan.

La empresa oferta buena calidad de agua sin tener

En el proyecto Nuevas Terrazas, ubicado en la avenida Monumental, de la capital, a pesar de que CBS “vende la idea” de que hay seguridad permanente, los robos a plena luz del día son frecuentes, sin que la empresa responda por ellos. En los últimos meses por lo menos tres o cuatro propietarios han sido afectados, prácticamente “mudados” de sus apartamentos. La constructora ofrece a los compradores club y parque, sin que eso sea cierto.