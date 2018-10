Ex jefe de la Policía Jaime Marte Martínez desmiente haya sido asaltado

Santo Domingo.- El ex jefe de la Policía Nacional, Jaime Marte Martínez, negó que haya sido asaltado este jueves como circula la información.

“Yo no conozco de dónde sale esa información, pero no he sido víctima de ningún tipo de agresión”, expresó Marte Martínez vía telefónica en el el programa radial La expresión de la tarde”, que se transmite diariamente de 3:00 a %00 de la tarde por CDN Radio 92.5 FM.

“Si hubiese sido cierto, hubiese sido de mi propia boca que los ciudadanos lo sabrían, y que obviamente los organismos de seguridad también”, aclaró.

Además, el desmentido en el programa conducido por Adolfo Salomón, Alex Batista, Susana Gautreau y Fernando Marte, fue ratificado vía telefónica por el vocero de la Policía Nacional coronel Frank Félix Durán.

Según la información publicada, el exjefe policial habría sido asaltado en Bella Vista.