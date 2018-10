Prisión para hombre que abusó sexualmente de adolescente de 12 años

El Tribunal Colegiado de la provincia Duarte condenó a 10 años de prisión y al pago de una multa de RD$200 mil en contra de un hombre hallado culpable de abusar sexualmente de una menor de edad, hijastra de un hermano, en un hecho ocurrido en el municipio de San Francisco de Macorís, el 20 de noviembre de 2016.

Los jueces emitieron la sentencia condenatoria luego que los fiscales demostraran en el juicio de fondo que el imputado cometió el abuso sexual en perjuicio de la menor de 12 años de edad. Los nombres, tanto del condenado como de la niña, fueron omitidos para proteger la identidad de la víctima por los vínculos familiares.

Los fiscales litigantes durante la audiencia presentaron diferentes pruebas con las cuales demostraron la comisión del hecho, que constituye una violación a los artículos 331, 332-1, 332-2 del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley No. 24-97 sobre Violencia de Género e Intrafamiliar, y el artículo 396, letras B y C, del Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes Ley No. 136-03.

Los jueces Manuela Herminia Acosta Peña, Carminia Caminero y Nilsa Marte dictaron la sentencia condenatoria tras declarar buenas y válidas las pruebas presentadas por el Ministerio Público en contra del encartado, disponiendo el cumplimiento de la misma en el Centro de Corrección y Rehabilitación Vista al Valle, de San Francisco de Macorís.

En torno al condenable hecho, se informó que ocurrió en momentos en que la menor se encontraba en su residencia, ubicada en un sector de San Francisco de Macorís, junto a otra hermana menor de edad a la cual el acusado previo a cometer el delito había mandado a un colmado de la zona.