Juicio de fondo caso Emely Peguero seguirá el 30 y 31

San Francisco de Macorís. – El Segundo Tribunal Colegiado del distrito judicial de Duarte, aplazó para el 30 y 31 de octubre juicio de fondo que se lleva a cabo en torno a la muerte de Emely Peguero, en su etapa conclusiva.

El aplazamiento fue anunciado por el tribunal luego de que ambas defensas se pusieran de acuerdo para ello, ya que no era prudente continuarlo este miércoles, porque no podría ser concluido. Además, otras de las razones que se citaron fue el llamado a huelga para el próximo lunes 29, fecha que se tenía programada para el desarrollo del proceso.

Se había acordado que la parte acusatoria, Ministerio Público y querellantes, iban a presentar sus conclusiones este miércoles y que la defensa técnica de Marlin, representada por Ingrid Hidalgo, había manifestado que quería un solo día para ella hacer su exposición.

“Si este se fuera a terminar en el día hoy, júrenlo, que nosotros nos quedaríamos aquí hasta la dos de la madrugada, les permitimos que en el horario laborable, es imposible hacerlo en el día de hoy”, indica, y agregó que el tribunal tiene dos días para que juicio se concluya.

Se estableció que luego pase a esos dos días, el tribunal se va con las conclusiones a deliberar, estableciendo que no se podría realizar el lunes porque sería aventurarse a que haya o no haya un paro, “y la experiencia nos indica que no es razonable, ya que además no se hacen traslados de los internos cuando desarrollan huelgas, lo que quiere decir que para ir a lo seguro, lo que debemos hacer es ponerla martes y miércoles de la próxima semana’’, dijo la presidenta del tribunal.

Será a la defensa de Marlin Martínez y su hijo Marlon, encabezada por Ingrid Hidalgo, que le tocará presentar las pruebas que tienen de cómo ocurrieron los hechos, para luego el tribunal proceder a realizar sus ponderaciones