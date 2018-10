Amable Aristy advierte Higüey se tirará a las calles por apagones

El senador por la provincia La Altagracia tronó este miércoles en el hemiciclo y advirtió al presidente Danilo Medina que el pueblo de Higüey se tirará a las calles a protestar en contra de los apagones y exigir a la Distribuidora de Energía del Este (Ede-Este), un mayor suministro de energía eléctrica.

Amable Aristy Castro, de forma airada pidió al presidente Danilo Medina a poner sus oídos en el corazón del pueblo para que instruya a sus funciones a solucionar los males que afecta a las comunidades.

Desmintió al administrador del Ede-Este, Luis Ernesto de León Núñez, quien según en una declaraciones afirmó que el suministro de energía eléctrica en La Altagracia se ha normalizado, “eso es mentira, es una falsedad, pues ahora es que hay apagones, les están hablando mentiras al presidente Medina”.

“La provincia La Altagracia es una provincia turística, Higüey es un pueblo pacífico, pero ya el pueblo no soporta más burlas de estos endiosados funcionarios del Gobierno que no reciben a nadie. El pueblo se está organizando para tirarse a protestar en las calles pen reclamo del suministro de energía eléctrica”, manifestó.

“Estos funcionarios del Gobierno están sordos, no escuchan y ya Higüey no soporta más. Son muchas las diligencias que he realizado como senador y también los diputados de mi provincia para que nos suministren energía eléctrica de manera eficiente, pero todo ha sido infructuoso”, precisó”.

Expresó que durante 30 años como legislador en el Congreso Nacional ha motivado poco la ejecución de obras, porque iba a solicitarla de manera directa donde los presidentes Joaquín Balaguer, Leonel Fernández e Hipólito Mejía, “pero en este Gobierno los funcionarios no reciben a nadie, no escuchan, son sordos y se creen Dioses”.

Recalcó que el presidente Danilo Medina debe poner sus oídos en el corazón del pueblo, “y evitar que los pueblos salgan a las calles a protestar por la falta de los servicios públicos, y no tengo miedo de salir a las calles a quemar gomas junto al pueblo, pero ese no es mi estilo, pero los funcionarios están agotando la paciencia de Higüey, que se ha cansado de tanto esperar luz, y recibe a diario apagones”.