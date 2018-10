Águilas activan a Ronny Rodríguez, Juan C. Pérez  y Francisco Peña

Santiago –Las Águilas Cibaeñas activaron en su roster de esta semana los estelares jugadores Ronny Rodríguez, Juan Carlos Pérez y Francisco Peña, previstos para debutar en el transcurso de las próximas horas.

También activaron al lanzador Zurdo de Grandes Ligas Wandy Peralta, quien militó este año los Rojos de Cincinnati, y al derecho William Ramírez.

Los movimientos incluyeron la salida del roster semanal de Yoel Espinal (RHP), Isaias Tejeda (C), Luis Jiménez (IF), Adrian Valerio (SS) y Jhon Mora (OF).

JC Pérez publicó en las redes sociales, que debuta el viernes 26, mientras que Ronny Rodríguez declaró el domingo que lo hará el domingo 28 ante los Tigres del Licey en el estadio Cibao.