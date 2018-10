¿Quién tiene la ventaja? El análisis de la Serie Mundial, posición por posición

Cuando arranque la Serie Mundial entre Medias Rojas la noche del martes en Fenway Park, habrá mucho talento esparcido en los dugouts de estas dos históricas franquicias.

Así que vamos a darle un vistazo a cada posición para ver quién tiene la ventaja en el papel.

Catcher

El cubano Yasmani Grandal tuvo tantos problemas defensivos en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional que terminó perdiendo tiempo de juego contra un jugador (Austin Barnes) que tiene de 18-2 en la postemporada. Dicho eso, Grandal fue extremadamente productivo en el 2018, mientras que el dúo de Boston, el puertorriqueño Christian Vázquez y el venezolano Sandy León, batearon .192 entre los dos en la ronda regular.

Ventaja: Dodgers

Primera base

El zurdo Mitch Moreland y el derecho Steve Pearce son una productiva pareja para los Medias Rojas, y especialmente Pearce puede ser un peligro ante los zurdos de L.A. Pero Max Muncy dejó .973 de OPS en la temporada y sacó un par de jonrones hasta ahora en octubre. Los Dodgers también tienen a David Freese para atacar a los zurdo de los Medias Rojas.

Segunda base

Los Dodgers van a usar una combinación de Muncy, Chris Taylor, el puertorriqueño Enrique Hernández y Brian Dozier. Entre todos batean .194/.341/.333 este octubre.

Los Medias Rojas también mueven sus piezas aquí, con Ian Kinsler y Brock Holt compartiendo el tiempo de juego. El factor X podría ser Mookie Betts, que podría moverse a la intermedia cuando la serie se mude a Los Ángeles para mantener el bate de J.D. Martínez. Esa posibilidad es suficiente para inclinar la balanza.

Ventaja: Medias Rojas

Shortstop

Más allá de la controversia que ha generado, Machado lleva la delantera, gracias a su .905 de OPS en la temporada regular y .813 en los playoffs, sobre un tipo bien talentoso como Xander Bogaerts (.883 OPS en la regular, .730 en la postemporada).

El dominicano Rafael Devers ha aprovechado sus oportunidades en esta postemporada yéndose de 20-7 con un tremendo jonrón en el Juego 5 de la SCLA. Está por verse si el puertorriqueño Alex Cora, manager de los Patirrojos, sigue con Devers o vuelve a alternarlo con el también dominicano Eduardo Núñez.

En todo caso, los Dodgers tienen a Justin Turner, cuyo promedio de embasarse vitalicio en los playoffs es de .425. Más allá del jonrón del Juego 2 de la SCLN ha estado quieto, pero siempre es una amenaza.

Jardín izquierdo

Taylor y Joc Pederson se comparten el trabajo en los Dodgers. Además de hacer una de las más oportunas atrapadas en la historia de octubre, Taylor tiene 1.143 de OPS en 18 turnos como patrullero izquierdo estos playoffs.

Pero Andrew Benintendi también hizo su súper atrapada y viene de batear .290/.366/.465 con 16 jonrones, 87 empujadas y 41 dobles.

Ventaja: Medias Rojas

Jardín central

Los Dodgers colocarán por ratos a Taylor y a Hernández en el central, pero mayoritariamente veremos a Cody Bellinger, el Jugador Más Valioso de la SCLN. Los Medias Rojas, por su parte, tendrán Jackie Bradley Jr, que empujó nueve carreras y fue el JMV de la SCLN.

En todo caso, Bellinger ha sido un bateador más productivo en su carrera que Bradley Jr. (120 OPS+ contra 92 de Bradley, con el doble de WAR).

Ventaja: Dodgers

Jardín derecho

El cubano Yasiel Puig encendido (.321/.406/.536 en 32 viajes al plato en la postemporada) y los rivales de Boston han hecho un gran trabajo manteniendo a raya a Mookie Betts (.205/.295/.282).

Pero los Medias Rojas probablemente compartan la posición entre dos tipos (Betts y Martínez) que seguramente terminarán entre los cinco primeros del JMV.

Ventaja: Medias Rojas

Bateador designado, banca

Los Dodgers compartieron el BD entre Pederson y Turner el año pasado contra los Astros, y todo el talento que tienen para escoger en el clubhouse es una gran arma.

Sin embargo, los Medias Rojas también tienen mucha versatilidad, y Holt podría ser un factor X. Y no olvidemos a Martínez, que batea .313 con .946 de OPS este octubre.

Ventaja: Medias Rojas

Abridores

Los Dodgers tendrán a Clayton Kershaw, Hyun-Jin Ryu, Walker Buehler y Rich Hill, que combinados dejaron 2.82 de efectividad en la temporada regular y tienen 3.86 en los playoffs. Por su parte, Chris Sale, David Price, Nathan Eovaldi y Rick Porcello pusieron 3.48 y 3.92, respectivamente.

Aunque hay preguntas alrededor de cada uno de esos nombres, cómo qué tan sano está Sale y qué tanta gasolina le queda a Kershaw, vamos a quedarnos con los números e irnos con los Dodgers.

Ventaja: Dodgers

Bullpens

Kenley Jansen ha estado soberbio en la postemporada, con 6.2 innings en blanco, y el bullpen de los Dodgers en general (1.30 EFE en 41 2/3 innings de postemporada) ha sido mucho mejor de lo esperado.

Como lo evidencia el hecho de que tanto Porcello, Price y Sale han lanzado desde el bullpen en las rondas previas, el grupo de los Medias Rojas no es tan fuerte. Y cuatro de sus cinco salidas en octubre le han hecho carrera a Craig Kimbrel, aunque se dice que se debió a que estaba anunciando sus pitcheos y ya arregló el problema. Eso no significa que los Medias Rojas no pueden hacer el trabajo, pues aquí están, ¿no? Pero el bullpen de L.A. luce en mejor momento.

Ventaja: Dodgers