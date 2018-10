El presidente del Partido Reformista Social Cristiano-PRSC-, Federico-Quique-Antún Batlle, afirmó este sábado que la Ley de Partidos no resuelve ningún tema, dijo que al contrario complejiza y problematiza el desempeño de los partidos políticos.

“Seguro que si, por muchas razones, hay gente que la está observando y la está objetando por tema de inconstitucionalidad, que ciertamente es posible que hayan aspectos de la ley que tengan esos problemas, pero no la ley en su conjunto”, dijo.

Al ser entrevistado por el periodista Adolfo Salomón, en el programa Verdades al Aire, que transmite cada sábado por CDN, canal 37, el político consideró que lo importante era haber aprobado la ley electoral y posteriormente la Ley de Partidos o “concomitantemente”.

“Yo exhortó al Congreso Nacional, a los partidos políticos, a la sociedad civil, que se involucren en eso, porque la Ley de Partidos no revuelve ningún tema, la propia Junta lo sabe , al contrario complejiza la problemática política y electoral dominicana”, insistió.

Quique Antún entiende que la ley electoral puede resolver muchos aspectos de los que dijo complejiza la Ley de Partidos.

El PRSC

Con miras a las elecciones del 2020, dijo que el Partido Reformista se ha propuesto trazar las pautas para lograr una tercera vía para el electorado.

Explicó que la organización aspira a encabezar un bloque para motivar personas sin vinculación partidaria.

“Porque la política necesita ser renovada en República Dominicana, hay muchas gente buena, mucha gente sana, que tiene propósitos para que esta nación trille por un camino diferente al que llevamos”, dijo el Político.

Sobre el procedimiento de escogencia de candidatos que utilizará la organización, dijo que el Partido Reformista Social Cristiano utilizará métodos variados. “Habrá lugares que tendremos que hacer primarias, habrá lugares que hacer asamblea de delegados, habrá lugares que habrá que hacer encuesta”.

Además, sostuvo que el Partido Reformista Social Cristiano tiene el propósito de acudir a las elecciones del año 2020 con quienes estén identificados a plenitud con sus planteamientos, sus principios y valores.

“Todo el que se identifique que con eso las puertas están abiertas de par en par, pero identificados y comprometidos con lo que estamos haciendo, no con una agenda de compromiso con otra organización partidaria”, manifestó.

Sistema económico

Además, el dirigente político entiende que el sistema económico nacional va a colapsar y que la República Dominicana camina hacia Puerto Rico y Venezuela en términos económicos.

“Lo que sucede es que todavía estamos viviendo una ficción, la inequidad se ha entronizado en la República Dominicana desde el año 1996, transitó por el mismo modelo hacia el año 2020, pero a partir del 2020 la inequidad se ha implementado en la República Dominicana”, dijo.

Antún Batlle planteó que en el país ha crecido la economía, pero que también ha aumentado la desigualdad.

“Y yo quiero decir que debe haber un cambio del modelo económico, eso es lo que estamos planteando, es muy fácil decir, es muy bonito decir no, no, no se puede cambiar la Ley de Hidrocarburos, lo que pasa es que la Ley de Hidrocarburos es precisamente parte importante del modelo económico que se aplica en este momento”, sostuvo.

Antún Batlle señaló que en la nación se ha concentrado la riqueza y se ha incrementado la inequidad.

Afirmó que en el país hay una desigualdad insoportable.

Además, el dirigente reformista dijo que está de acuerdo con toda protesta que se realice en el orden pacífico y que no altere la paz pública, ni el libre tránsito de los ciudadanos.

“Todas las protestas que se puedan hacer, esa es la democracia, pero no la hagamos creando violencia, ni creando confrontaciones, que lo único que trae es dolor, lágrima y sangre”, indicó.

Afirmó que en el país ningún gobernante ha querido pagar el precio de que aquí hay que cambiar el modelo económico.

“Hay que pagar el precio de no poderse repostular, de no poderse reelegir, eso hay que pagarlo, porque el país no resiste el camino que llevamos”, dijo.

Corrupción

Al preguntarle su valoración sobre cómo el gobierno ha enfrentado los actos de corrupción, Quique Antún consideró que está entrampado, porque es parte del sistema.

Sobre los casos de corrupción que se han judicializados, consideró que las autoridades han sido selectiva “y se deja dormir, hoy una noticia mata la otra y sabemos cómo se manejan las cosas tristemente”.

“Un país donde no se sanciona lo malo, ni se premia lo bueno definitivamente camina por un rumbo equivocado y es lo que dicen todas las encuestas”, afirmó.

Decisión del TSE

En torno a la anulación de la asamblea de los disidentes PRSC que realizó el Tribunal Superior Electoral, consideró que la justicia tardía no es justicia. Dijo que la organización tuvo dos años de injusticias y de un camino tortuoso para destruir a una organización política.

Afirmó que el Partido Reformista Social Cristiano está recompuesto con los dirigentes que están identificados plenamente con sus principios y valores.

Al preguntarle sobre si hay posibilidad de que los disidentes vuelvan a la organización, contestó “Yo no lo sé, las puertas están abiertas para todos, hay una adelante y hay otra atrás, porque si usted en el camino de entrar por la de delante ni se encuentra identificado con lo que están haciendo lo que están ahí adentro, está la de atrás para salir por ahí mismo”.