¿Una pelea de revancha Canelo vs Mayweather? analistas afirman que ese combate “es imposible”

Saúl ‘Canelo ” Álvarez, ya sindicado como el atleta mejor pagado de la historia, quisiera tener la oportunidad de vengarse de la amarga derrota que sufrió (el 14 de septiembre de 2013 en Las Vegas) ante el estadounidense Floyd Mayweather Jr.

Sin embargo,-afirman expertos- ese deseo al parecer no se va a cumplir, pese a que Mayweather lo ha “provocado” al ofrecer unas ruidosas declaraciones apenas horas después de que el estelar boxeador mexicano firmara un jugoso contrato que lo beneficia con 365 millones de dólares por la celebración de 11 peleas.

Mayweather, quien aparentemente está retirado (¿?), ha declarado que el convenio económico a que llegó Canelo Álvarez con la poderosa empresa ADZN de plataforma digital -en la Internet- “no es verdad que sea tan grande, como se ha publicado”.

Textualmente, en su cuenta de Twitter, el parlanchín boxeador estadounidense (con foja de invicto de 50-0 y 28 victorias por nocaut), posteó lo siguiente: “Me toma 36 minutos o menos para ganar más de 300 millones de dólares. Literalmente, me toma una noche, una pelea para hacer lo que tú (Canelo Álvarez) vas a hacer en 5 años y 11 peleas. Entonces ¿quién sigue ganando? Haz las matemáticas”.

¿Por qué no un segundo combate?

Los “dimes y diretes” entre Canelo Álvarez y Mayweather, respecto la calidad y la ganancia económica de ambo peleadores, se han puesto a la orden del día a nivel de los medios noticiosos.

Asimismo, a la actitud “contestaria” de Mayweather el campeón mediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) reaccionó con estas contundentes palabras que publicó la cadena deportiva ESPN: “No me sorprendió, pero no tiene por qué, cada quien hace su carrera y su vida, si le dolió lo que pasó, no es mi problema, a cada quien le toca lo que merece”.

El púgil mexicano, que también ganó el cetro mediano junior, dijo que si Mayweather quiere, “entonces vamos a la revancha”.

No obstante, los más calificados analistas creen que una segunda riña entre estos dos púgiles de fama mundial “no será posible”.

Argumentan que Mayweather no llega, para una pelea mundial, ni siquiera a 153 libras…”mucho menos llegaría a 160, para un posible enfrentamiento (de revancha) con Canelo Álvarez!

Los analistas dicen que Canelo Álvarez ya es un peleador “natural” del peso mediano (160 libras) e incluso el 15 de diciembre, en Nueva York, enfrentará al británico Rocky Fielding por el campeonato supermediano (168 libras) que respalda la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Además la otra gran pelea, que exige el mundo de boxeo, es la que deben realizar (y así completar el trío de combates millonarios) Canelo Álvarez y Gennady Glovkin la cual podría montarse en mayo del próximo año.