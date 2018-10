La familia Valoy: desde el merengue hasta el reguetón

A la familia Valoy le corre la música por las venas, desde el padre Cuco Valoy, quien con 81 años de edad sigue vigente en los escenarios, hasta el más pequeño de la estirpe: Jura Cody Valoy Soto.



Este jovencito, con apenas 16 años, muestra su orgullo de formar parte de una de las dinastías más sólidas de la música dominicana. Aunque tiene talento para tocar el piano, ha decidido presentar credenciales en el género que está de moda, el urbano. “Pero a través del tiempo, a medida que se desarrolle mi carrera, iré demostrando todas mis habilidades musicales”, expresó a elCaribe.

Aclaró que, aunque su familia es netamente merenguera, se inclinó por el reggaetón porque siempre le ha gustado trabajar de manos de la juventud y es la forma más fácil de llegarle, pero llevando buena música.

Es por esta razón que debuta con el sencillo “Ángel y demonio”, el cual cuenta con las letras y los arreglo de él y su padre, Ramón Orlando. Con un verso en inglés, este tema, además, combina varios colores de la música, como el mambo y el acordeón colombiano.

Jura espera que los fanáticos lo reciban “sin ningún problema”, aunque está consciente que “la última palabra la tiene Dios”. “Los temas que hemos hecho tienen colores que no se encuentran comúnmente en el reggaetón, como algunas melodías fusionadas con hip-hop, con merengue, con coros; son cosas que no se encuentran en ese género y creo que eso me hará diferente. Vengo a ponerle sazón al género”, afirmó.

El retoño de la familia Valoy contó que su padre fue la persona que descubrió su talento y quien lo impulsó a cantar reggaetón. “Papi es un tipo que le gusta estar ‘alante’, no le gusta estar ‘atrás’, tiene que estar con lo nuevo. Entre él y yo metimos mano. Fusionamos y el proyecto salió”, explicó Jura, al tiempo de indicar que el tema cuenta con un videoclip.

Ama el ritmo nacional

Pese a que Jura decidió dar sus primeros pasos en la música con el género urbano, asegura que ama el merengue, que es la música que le corre por las venas. Dijo que una de sus metas es poder hacer merengue, pero cuando sea aceptado por el público joven. “Ellos primero me tienen que hacer caso, cuando estás adentro reciben lo que les dé”, agregó.

“Intentaría hacer merengue con un grupo que toque bien y que le guste este género. Quiero presentárselo al público para que entienda que el merengue es un ritmo que se puede escuchar entre la juventud”, planteó Jura Cody.

El cantante, quien está terminando el bachillerato, quiere perfeccionar su carrera y por eso desea estudiar música.

Sus influencias en la música urbana

Del movimiento urbano, el joven intérprete confesó que siente admiración por los exponentes “Morzat La Para” y Ozuna, porque sus canciones no son “tan explícitas y tienen buen ritmo”. Sin embargo, sus mayores influencias están marcadas por la música de figuras como el rapero estadounidense Drake, entre otros.