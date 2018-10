“Veo el arte como un objeto cambiante, que nunca se queda quieto”

El artista urbano y autodidacta, Richard Policarpo González eligió la pintura como una base para ganarse la vida. Originario de Los Minas, comenzó a practicar la pintura en las paredes de las casas de los vecinos de su barrio, ya que desde muy pequeño sintió curiosidad por las artes alternativas no convencionales. Aerografista, dermografista, tatuador, graffitero y muralista, “SK” como es conocido en el mundo del graffiti, expresa que conoció a varios artistas que influyeron de manera extraña en su vida, y aunque no es académico, sino un autodidacta, se caracteriza, no solo por hacer pinturas o tatuajes, sino también como artista polifacético, ya que “hago de payaso para fiestas infantiles, porque los niños son los futuros jóvenes del país y tenemos que llenarlos de alegría y arte”.

¿Qué recuerdas de tu primera obra?

Mi primera obra, la cual me encantó, era una representación gráfica de una parte de la Capilla Sixtina realizada por Miguel Ángel llamada “Sibila Délfica”, una mujer rodeada de ángeles y con una fuerza descomunal, que en sus ojos y gestos me recordaba a las madres de mi generación, que eran unas luchadoras incansables.

¿Dónde nace tu inspiración?

Mi inspiración nace de los graffitis en las calles, de los callejones del pueblo, donde existe la mayor necesidad de tener arte, pues para mí, el arte tiene el poder de sacarle una sonrisa a un niño o a un envejeciente; de convertir un espacio lleno de basura en un lugar lleno de colores. Ahora, por lo menos, como es una obra de arte, la respetan como tal y la protegen más que un cartel político o una publicidad de compañías multinacionales que solo buscan bombardear a los pobres para crear más consumidores de sus productos.

¿Alguna obra que te haya marcado?

Una vez me invitaron a pintar a una escuela pública en un pueblo, eso fue algo muy emocionante, ya que en ese entonces compartí con muchos artistas famosos del país; ahí me di cuenta de que los artistas dominicanos son más que rostros famosos. Ellos también son muy humanitarios y tratan de ayudar al pueblo mientras pueden, solo que no se vanaglorian o hacen mucha propaganda de eso. Esa obra me marcó mucho la vida.

¿Cuáles estilos se reflejan en tus pinturas?

Los que más me interesan son la dermografía (tatuajes), graffitis, movimientos de arte subrealista, actuación, brake dance y todo tipo de arte callejero. No soy mucho de museos o de arte conceptual, ya que en los museos que he estado o participado, solo veo obras vacías sin sentido; manchas que, al final no dicen ni me transmiten nada. Soy mucho de sentimientos y emociones.

¿Qué transmiten tus obras?

Me gustaría ahora mismo transmitir un cambio en la mentalidad de los quisqueyanos. Me gustaría que tomáramos más en cuenta nuestros orígenes Taínos, porque veo en los museos y a muchos artistas dominicanos que solo se preocupan por copiar a los grandes maestros o a sus maestros, pero que al final no hacen nada original. Fuera bueno tomar más en cuenta nuestros orígenes reales, el arte Taíno, el Arawako, el arte nativo y sentirnos muy orgullosos de ser unos come yuca y no avergonzarnos cuando nos dicen indios, morenos o demás palabras.

¿Qué papel juegan las entidades públicas y privadas en el desarrollo de las artes en el país?

Primero, las instituciones públicas ofrecen poco apoyo, no hay oportunidades para los artistas en República Dominicana. Aquí no existen suficientes galerías de arte que apoyen el talento joven, que ayuden a promover el arte local. En mi caso, como artista emergente, he tenido que acudir a empresas privadas, a las cuales, pienso que le interesa más el arte que a los funcionarios, a quienes aun teniendo los recursos del Estado, no ofrecen su ayuda en el desarrollo del arte.

¿Cómo ves el desarrollo del arte en el mundo contemporáneo?

Veo el arte como un objeto cambiante, que nunca se queda quieto. Es una gran ola que cada día toma una nueva forma y se sigue moviendo y fluyendo de manera descomunal. Ahora mismo, este país está rebosante de arte en muchas calles, de las cuales, muchos jóvenes se han empoderado junto a los ayuntamientos, los cuales otorgan los permisos necesarios para que los espacios baldíos sean transformados en galerías de arte para los peatones y transeúntes de nuestras urbes.

¿Qué aconsejarías a los jóvenes artistas que están empezando en el mundo de la pintura?

Les aconsejo que persigan sus sueños sin importar que los llamen locos, que al final todos los grandes maestros, los grandes inventores como Nikola Tesla fueron en su momento llamados locos, ingenuos… Pero al pasar el tiempo, son llamados genios, grandes maestros iluminados y demás. Que sigan luchando cada día, que aporten un granito de arena y apuesten por su arte, que no miren solo lo que hace el del frente, o si es mejor, que recuerden que el arte es práctica y todo se puede lograr con esfuerzo y dedicación.

¿En qué proyectos te encuentras en la actualidad?

Me encuentro trabajando con algunas organizaciones. Pertenezco a un proyecto que se llama “Transitando” junto a Cromsi Domínguez y un grupo de jóvenes más; también estoy inmerso en algunos proyectos en el extranjero en conjunto con la Organización de Naciones Unidas (ONU) para crear cambios en mi República Dominicana para las futuras generaciones.

Expresión

Si mis obras hablaran, me llamarían loco, en el buen sentido de la palabra, ya que tanto mi arte como mis técnicas son muy cambiantes”.

Consideración

La educación artística en RD no es bien vista por los padres, que no creen que un niño puede llegar a vivir del arte en este país o piensan que eres medio rarito por ganarte la vida pintando”.