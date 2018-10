China trabaja en diversos acuerdos de cooperaciones para firmar con RD

Santo Domingo.- El embajador de la República Popular China en el país Zhang Run expresó este jueves que está trabajando intensamente con el Gobierno dominicano para establecer los andamiajes institucionales que darán paso a los acuerdos que ambas naciones van a suscribir, los cuales, dijo, establecerán las plataformas para las futuras cooperaciones.

Al participar en el acto a la bandera, organizado por el colegio New Horizons, en conmemoración a la Independencia de esa nación asiática, el diplomático afirmó que en los 50 días lleva en República Dominicana ha estado encaminando esas ejecutorias que se realizarán en conjunto.

En ese sentido, sostuvo que aquí se ha encontrado con un consenso general y amplio de parte de las autoridades, personalidades de todos los sectores y fuerzas políticas en apoyo al establecimiento de las relaciones entre este país y China.

“Llevo como cincuenta días aquí y me he encontrado con las autoridades, personalidades de todos los sectores, y me siento muy contento de que encuentro consenso general, amplio, trasversal de todos los sectores, de todas las fuerzas políticas en apoyo al establecimiento de las relaciones nuevas de China y la República Dominicana”, manifestó Zhang Run.

El acto a la bandera al que asistió el embajador, es la primera actividad oficial en la que este participa, luego de que en abril pasado el Gobierno dominicano estableciera nexos con su país.

Allí alumnos, docentes y directivos del centro educativo realizaron diversas actividades en homenaje a la Independencia y cultura de China.

En su discurso Run agradeció la invitación y dijo sentirse muy conmovido por el acto.

“Yo sé que no es la primera vez. Ustedes han organizado durante veinte años seguidos este tipo de acto celebrando el Día Nacional de China y la fiesta de Primavera de China. No ha sido fácil porque ustedes hicieron esto en los años de separación temporal entre China y la República Dominicana”, dijo.