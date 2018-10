Cardi B, Ozuna y J Balvin estarán en “Electric Paradise 2018” de Cap Cana

Este año, el festival continúa su evolución con una propuesta que agrupa a los artistas más escuchados y reconocidos por la industria musical

Electric Paradise 2018 llega el 22 de diciembre a las playas paradisíacas de Cap Cana empujando los límites de la imaginación.

Este año, el festival continúa su evolución con una propuesta que agrupa a los artistas más escuchados y reconocidos por la industria musical a nivel internacional, fusionando géneros como urbano, EDM, indie, R&B, pop, y deep house.

Considerado por Billboard y otros medios internacionales como el “UP & COMING” festival y continuando su historia con el slogan “The dream is real” (traducido del inglés como “El sueño es real”), Electric Paradise Music & Art Festival es acompañado este año por Cerveza Presidente en una edición especial que traerá nuevas experiencias a los asistentes, incluyendo gastronomía, arte, tecnología e innovación, en playa Juanillo CAP CANA, donde miles de personas se juntarán para vivir una noche donde sus sueños se volverán realidad.

Entre los artistas titulares están, en representación de la música urbana, la descendiente dominicana y una de las figuras más relevantes e influyentes del momento, Cardi B, el colombiano que lidera las listas y charts en todo el mundo J Balvin, y el joven boricua con nueve nominaciones en los Latin American Music Award y galardonado recientemente como Artista del Año por Billboard, Ozuna. La música electrónica estará a cargo de los artistas Major Lazer, Disclosure, Don Diablo, KSHMR, y Krewella, y también serán parte del festival los reconocidos artistas del indie Foster The People y The Knocks. Como si esto fuera poco, también estará por primera vez en el país una de las leyendas del R&B, Wiz Khalifa. En conjunto, este grupo de intérpretes suma más de 370 nominaciones y 93 reconocimientos por prestigiosas premiaciones como los Grammys, Billboards, BETs, MTV Music Awards, entre otros.

También se suman a esta cartelera la joven artista Jack Novak, el controversial cantante local Riccie Oriach, el DJ local Omar Andino yla exclusiva experiencia de RUMORS, una fiesta conceptual con una propuesta artística compuesta por Guy Gerber, Seth Troxler, Bedouin, Lauren Lane, Blondish, y el artista local HYPER.

Con una de las propuestas musicales más disruptivas en la escena de festivales de hoy día, Electric Paradise se celebra de la mano de Cerveza Presidente, la marca dominicana reconocida como impulsora del crecimiento de la industria musical y de entretenimiento en el país.

J Balvin, quien actualmente se encuentra en la cúspide de su carrera con nueve nominaciones en los Latin American Music Awards 2018, es el artista latino más escuchado en Spotify con más de 44 millones de oyentes mensuales, que lo posicionan como el artista #2 de más oyentes en el planeta.

Cardi B, actualmente la artista más nominada en los American Music Awards, y líder de las listas de Billboard con éxitos como “I like it”, “Bodak Yellow”, “Finesse” y “Girls like you”, es la primera mujer en el género rap en tener tres canciones #1 en este chart, y este año también recibió el galardón como mejor artista de rap en los Billboard Awards junto a dos nominaciones al Grammy en las categorías de mejor interpretación y mejor canción del rap por “Bodak Yellow”.

Ozuna, considerado “Artista del año” en los Latin Billboard y también con nueve nominaciones en los Latin Music Award 2018, llegará a Cap Cana luego de una exitosa gira por Estados Unidos. Es uno de los más escuchados en las listas de reproducción de República Dominicana, con canciones como “Una Vaina Loca”, “Ibiza”, “Me Dijeron” y “Única”.

Disclosure, luego de una larga espera por los jóvenes dominicanos amantes de la música electrónica, viene por primera vez al país luego de dos años de ausencia en los escenarios con canciones como “Ultimatum”, “Moonlight”.

Major Lazer, el trío compuesto por Diplo, Jillionaire y Walshy Fire, regresa tras una exitosa participación en la edición del 2015 del festival, con aclamados remixes como “Shape of You” de Ed Sheeran y “Despacito” de Luis Fonsi Junto a Daddy Yankee.Wiz Khalifa, conocido por éxitos como “See you Again”, “Black and Yellow” y “Young, Wild & Free”, actualmente lidera las listas de R&B y hip hop de Billboard con su nuevo disco Rolling Papers 2.

La parte indie pop este año está liderada por Foster the People, quienes traen su exitoso LP Sacred Hearts Club, el cual cuenta con más de 86 millones de reproducciones hasta la fecha en Spotify.

