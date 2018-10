Juan Hubieres dice que continuarán los “paros sorpresas”

Santo Domingo._ El presidente de la Federación Nacional de Transporte (Fenatrano), Juan Hubieres, anunció este miércoles que continuarán realizando paros en el transporte de manera sorpresiva.

Al ser preguntado por la fecha en que se estarán realizando las paralizaciones, dijo que “en cualquier día”, para de esta forma demandar que los precios de los combustibles sean rebajados.

“Esta lucha la vamos a hacer con otros o solos”, expresó en una rueda de prensa realizada en la Casa Nacional del Movimiento Rebelde.

El sindicalistas aseguró que nunca han recibido dinero por parte del Gobierno y lo emplazó a crear una comisión para negociar por 10 días.

Asimismo, solicitó que con la Ley de Hidrocarburos el precio de los combustibles sean rebajados en un 30 por ciento.

“Primero, no nos han llamado al dialogar, segundo, yo no voy a dialogar si no hay una agenda establecida y que el pueblo lo sepa” afirmó Hubieres.