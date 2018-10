Amarante Baret: el PLD no tiene capacidad para administrar sus procesos

Carlos Amarante Baret, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, afirmó este martes que esa organización no tiene capacidad para poder administrar sus procesos internos.

Recordó que en la contienda que realizó en el año 2015 “hubo dos muertos, urnas robadas, hubo problemas, trompadas, eso nunca se había visto en el PLD y se vio”.

Al ser entrevistado por Pablo Mckinney y Addis Burgos, en el programa Enfoque Matinal, que se transmite por CDN, canal 37, dijo que está en contra de los acuerdo de aposento y señaló que se acabó de aprobar la Ley de Partidos para que prevalezca la democracia interna de las organizaciones.

Indicó tras aprobarse esa iniciativa, el PLD ahora va a un proceso administrado por la Junta Central Electoral, que contará los votos, es un árbitro confiable para todos “y por tanto lo que brote de la mayoría en ese proceso electoral”.

Dijo que hay muchas personas que no quieren que la organización se realicen primarias abiertas, “lo que quieren es un acuerdos de aposento”.

“No nos podemos poner de acuerdo en base al criterio de que a mi hay que darme la presidencia y ya, porque ese es el único acuerdo posible para un sector del partido, hay que ir a la democracia porque Danilo y Leonel pasarán y el PLD tiene que continuar”, manifestó.

El ex ministro de Interior y Policías apeló a que el pueblo dominicano, con el padrón abierto, participe de las primarias como manda la ley y en base a los resultados “iremos a las elecciones del año 2020”.

“Cualquier otro invento lo que va es a contribuir a cercenar lo poco de democrático que aún queda en los partidos”, agregó.

Insistió que no cree en pactos para buscarle un atajo al proceso democrático. “Nosotros entendemos que si alguien se siente con la fuerza para ser el candidato a cualquier posición desde presidente hasta vocal de una junta de distrito, en el espíritu democrático lo que tiene que hacer es someterse al escrutinio popular, no veo porque hay inconveniente con eso”, dijo.

Por otro lado, el aspirante presidencial del PLD consideró que en el panorama política dominicano hay una gran incertidumbre.

“La gran mayoría de las personas, según esos estudios que se publican- las encuestas-lo que vemos es que no tienen una decisión, sencillamente no se siente expresadas en las ofertas electorales que durante muchos años han estado girando en la opinión pública”, afirmó.

Entiende que los resultados de las últimas encuestas deben preocupar a los líderes políticos “porque estamos viendo gente que siempre fueron cincuentones en simpatía, que no llegan a 15 y un candidato de la oposición que estuvo en 35 y no llega a 12, entonces lo que tienen que hacer es preocuparse”.

El aspirante presidencial consideró que la República Dominicana necesita un hombre con una visión del desarrollo de hacia dónde llevar a la República Dominicana para que pueda consolidar por un lado su sistema democrático, pero al mismo tiempo elevar la magnitud de las conquistas sociales.

“Yo soy de los que cree que este país no necesita un mesías, no necesita un salvador, este país no necesita un radical, este país no necesita un populista”, dijo.

En otro orden, manifestó que la República Dominicana no genera los recursos suficientes para sustentar el desarrollo del país con la rapidez que la gente demanda.

Dijo que la economía dominicana solo genera 23 mil millones de dólares al año. “Por eso tenemos tantas carencias, yo quiero multiplicar ese número”.

Consideró que en el país se está agravando el tema de la desigualdad social.

Además, sostuvo que el Partido de la Liberación Dominicana ha traído progreso a la República Dominicana, pero al mismo tiempo dijo que tiene deudas sociales acumuladas en las que tiene que seguir trabajando.

Entiende que la organización debe tener la capacidad de auto renovarse y generar el cambio dentro del propio partido.

Por otro lado, afirmó que él se está posicionando como una fuerza renovadora dentro del PLD.

Sostuvo que es historia del pasado en la República Dominicana eso que de que las organizaciones políticas son cotos cerrados “donde un grupito decide las cosas”.

“Incluso eso tiene que ver con la vieja política, con el viejo estilo, del cual yo reniego”, dijo.