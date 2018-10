Gobierno advierte no permitirá que ningún sector altere el orden público

Santo Domingo._ El ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, advirtió este lunes que bajo ninguna circunstancia el Gobierno permitirá que el sector transporte, ni ningún otro altere el orden público ni la interrupción de las calles y avenidas del país.

El funcionario palaciego sostuvo que el Estado no puede llevarse de sectores que han vivido del chantaje, por lo que invitó al sector choferil a continuar el diálogo que se inició en la semana pasada.

Te recomendamos:

“Como he reiterado en tantas ocasiones, el Gobierno no va a permitir bajo ninguna circunstancia la alteración del orden público, no vamos a permitir bajo ninguna circunstancia la interrupción del tránsito. Entonces, el único camino que le queda, el camino que tienen, el camino que yo llamo es al diálogo, es lo único. No nos podemos llevar de sectores, de algunos sectores del transporte que lo que quieren y que han tenido su vida viviendo, en ocasiones, en base a políticas chantajeando, algunos sectores, no todos”, dijo.

Peralta afirmó que los impuestos de los combustibles son destinados a los diversos sectores como la salud, la educación, los salarios.