“Venom” impone récord y “A Star Is Born” es un éxito

La crítica destrozó a “Venom”, con la que los estudios Sony Pictures quieren comenzar a lanzar más cintas de Marvel pero al mismo tiempo quieren alejarse de películas como “El Hombre Araña”, de Warner Bros.

La nueva versión de “A Star Is Born” tenía altas expectativas y se prevé que compita por un Oscar. Cooper recibió elogios por su debut como director y fue el primer papel protagónico de Lady Gaga.

Una era una propuesta incierta mientras que la otra iba a lo seguro. Finalmente, ambas tuvieron buenos resultados.

“Sabíamos que teníamos un éxito”, dijo el jefe de distribución de Warner Bros. Jeffrey Goldstein sobre “A Star Is Born”. “También sabíamos que cada vez que la gente vio la película, ellos la sentían, ellos lloraban, les encantaba. A la gente simplemente le gusta la película”.

Eso era más incierto para “Venom”, del director Ruben Fleischer, protagonizada por Tom Hardy como el antihéroe que apareció por primera vez en la cinta de “El Hombre Araña 3” de 2007. El largometraje obtuvo una calificación deprimente de 32% en Rotten Tomatoes. Muchas personas pensaron que “Venom” iba a ser otro mal cálculo derivado de las ambiciones de “universo cinematográfico” de un estudio.

Pero la gente acudió a los cines para ver “Venom” en cifras récord. El anterior mejor estreno en un fin de semana de octubre ocurrió en 2013 con “Gravity”, que recaudó 55,7 millones (sin considerar la inflación).

A continuación, las cifras calculadas con base en los boletos vendidos de viernes a domingo en las salas de cine de Estados Unidos y Canadá, según la firma comScore. En caso de estar disponibles, las cifras internacionales se incluyen entre paréntesis.

1. “Venom”, 80 millones de dólares (125,2 millones a nivel internacional).

2. “A Star Is Born”, 41,3 millones (14 millones).

3. “Smallfoot”, 14,9 millones (11,7 millones).

4. “Night School”, 12,3 millones (3,4 millones).

5. “The House With a Clock in Its Walls”, 7,3 millones.

6. “A Simple Favor”, 3,4 millones (4,1 millones).

7. “The Nun”, 2,6 millones (7,2 millones).

8. “Hell Fest”, 2,1 millones.

9. “Crazy Rich Asians”, 2,1 millones (1,6 millones).

10. “MET Opera: Aida”, 1,2 millones.