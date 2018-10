Muere padre del periodista Julian Sosa

Santo Domingo. El Colegio Dominicano de Periodistas lamentó la muerte Arsénio Sosa, padre del comunicador Julian Sosa.

Arsenio Sosa murió a los 88 años luego de padecer quebrantos de salud propio de se edad, luego de estar varios días recluido en el Centro Medico Dominicano.

Sus retos serán velados hoy en la Funeraria Blandino de la Avenida Sabana Larga y recibirá cristiana sepultura mañana a las 3:00 de la tarde en el cementerio Prado de Parque,Santo Domingo Este.

Le sobreviven sus siete hijos Julián Sosa, periodista y ex director de Relaciones Públicas de la UASD, Ángel Sosa, ex director de Planeamiento Urbano de la Uasd, Luz Sosa, ex subdirectora de Recursos Humanos de la Uasd,También Elías Sosa, ex regidor del Distrito Nacional y de Santo Domingo Este, Ramona Sosa y Cruz Sosa.