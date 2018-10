Jesús Adrián Romero listo para regresar a Santo Domingo

SANTO DOMINGO.- El artista Jesús Adrián Romero inició la cuenta regresiva de su concierto en Santo Domingo, luego de presentar dos sold outs en el teatro United Palace de New York.

El cantautor cristiano de origen mexicano adelantó que para su presentación en la República Dominicana se hará acompañar de su hija Melissa Romero, y que prepara un show muy audiovisual, con videos y media, además de la reflexión con la que suele acompañar sus intervenciones junto a todas sus canciones.

Jesús Adrián Romero, intérprete de temas como “Sumérgeme”, entre otros, manifestó que hay canciones que nunca pasan de moda y, por tanto, no puede dejar de cantar. Entre esas que dan vida al repertorio que le acompaña están “Mi universo”, “Ayer te vi”, “Se acaba todo”, “Princesas mágicas”, “Te dejo ganar”, “Me dice que me ama” y “Como la brisa”.

“También ‘Tu estas aquí’ que se ha convertido en un himno para millones de personas en el mundo. Es una canción que reafirma nuestra fe en un Dios invisible, que siempre está presente y cuando tenemos un corazón dispuesto lo podemos ‘ver’ o sentir”, sostuvo.

Por otro lado, Romero dijo sentirse emocionado de regresar a escenario dominicano, en esta ocasión bajo la producción de C4B Productions. “Hay países y públicos que se convierten en parte de ti, es decir, terminas los conciertos y te los llevas contigo en el corazón. Ese es el caso de la República Dominicana y su gente. Hay conexiones entre las canciones y el público que se rehúsan a ser entendidas y reducidas a una simple explicación”, dijo.

El también productor aseguró que no se considera “el cantante cristiano más importante de la historia reciente” puesto que la importancia de la música de un artista es muy relativa y no se mide solo por la asistencia a los conciertos y la venta de discos. “Hay cosas que no son cuantificables, no se pueden medir de la manera tradicional, y tienen que ver más con la influencia positiva que su música tiene sobre las personas y la influencia que puede llegar a tener sobre otros artistas. Esto solo se puede medir con el paso del tiempo”, precisó el cantautor.

Jesús Adrián Romero entiende que actualmente el mundo está atravesando por tiempos convulsivos y llenos de incertidumbre, donde la política, economía y muchos otros aspectos de la sociedad pasan por un periodo de confusión.

“En tiempos así, más que en otros tiempos, es necesario reconocer la necesidad que tenemos de depender más de Dios y profundizar nuestra espiritualidad. Conciertos como el que tendremos este 20 de octubre en el Palacio de los Deportes son una ventana a ese mundo espiritual y a la relación con Dios que tanto necesitamos. ¡Los espero!”, puntualizó.

El artista mexicano actuará, luego de cinco años de ausencia, en el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto, el próximo sábado 20 de octubre, bajo la producción de C4B Productions, a partir de las 8:00 de la noche, como parte de su gira actual.

Además, contara con la participación de la artista cristiana dominicana Isabelle Valdez como invitada especial.

Las boletas están a la venta en Uepa Tickets, Supermercados Jumbo y El Nacional, Club de Lectores Listín Diario, Radio Renuevo y Librería Video Club Cristiano, mientras que los costos son RD$ 815 General, RD$ 1,190 Preferencia, RD$ 4,330 VIP y a RD$ 6,495 Special Guest, incluidos los servicios de boletería.