Francisco Peña: “A los diputados y a los ayuntamientos también deben ponerle límites para que no nos reelijamos tanto”

El alcalde del municipio Santo Domingo Oeste, Francisco Peña, consideró este jueves que a los diputados y a los síndicos también hay que ponerle un límite para que no se reelijan tantas veces.

“A los diputados y a los ayuntamientos también deben ponerles límites para que no nos reelijamos tanto, a ellos que le gustan tanto pedir que el presidente no se reelija…. ¿Y ustedes que se reeligen 10 mil veces? Entonces, los diputados y los ayuntamientos tienen que ponernos límites, quizás dos periodos y no más. Ellos viven atajando al Presidente, entonces no quieren que lo atajen a ellos “, sostuvo.

Al ser entrevistado por los periodistas Addis Burgos y Nelson Rodríguez, en el programa Enfoque Matinal, que se transmite por CDN, canal 37, Peña aseguró que no está pensando en reelegirse. Dijo que él lo que está apoyando en un proyecto político, llamado PFP, que dirige su hijo Francis Peña.

“No estoy pensando en reelección, no estoy pensando en nada de eso, porque uno tiene que tener una etapa de su vida que dice hay que pararse ya”, sostuvo.

Por otro lado, Peña aseguró que la alcaldía que dirige no tiene los recursos necesarios para atender todas las demandas que le hace la población.

“Los ayuntamientos no tienen recursos económicos para darle respuestas a las múltiples necesidades, porque ahora todo lo que existe en un municipio es responsabilidad del ayuntamiento”, dijo.

Insistió “es cuarto que hace falta, que no hay dinero para resolver todos esos problemas y hay demanda, mucha demanda”.

Explicó que ellos tienen más de 300 millones de pesos en contrata para hacer calles nuevas, pero dijo que no la están continuando porque no tienen dinero para dar el avance o pagar la cubicación al contratista.

“El corazón de la auyama lo sabe el cuchillo” sostuvo.

Pidió al presidente Danilo Medina que le inyecte dinero a la alcaldía para resolver los problemas de todos los callejones y calles de ese municipio.

Dijo que ese municipio hay diversas necesidades, principalmente el arreglo de calles.

No obstante, el alcalde explicó que ellos tienen un plan de asfaltado en conjunto con el ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, en varios sectores del municipio.

“Terminamos de asfaltar casi el barrio Libertador, Buenos Aires, parte del barrio Duarte, parte del barrio de Las Palmas. Trabajamos en el sector de Bayona hace un año y pico (…..) estamos en La Venta y de La Venta vamos a pasar a lo que es Iván Guzmán y seguir el recorrido”, dijo .

Resaltó que un grave problema que tiene el municipio es el pluvial en las avenidas Las Palmas, la Gregorio Luperón y parte de la Guarocuya.

“Contratamos con una compañía el arreglo de todos esos problemas pluviales de la avenida Las Palmas y La Isabel Aguiar y la están construyendo y lo están haciendo incluso a crédito, no le hemos dado ni un centavo de avance, porque no hay dinero”, dijo.

Citó como otro problema de la demarcación la falta de un cementerio, la organización de los vendedores ambulantes, del mercado de Pintura. Señaló que otra dificultad es la invasión de tierra que dijo hacen desaprensivos y el tema de la delincuencia.

“Hay que resolver no el problema de la delincuencia que asesina y que mata, es el problema de la delincuencia callejera que las personas salen por la mañana al trabajo y son asaltadas 10, 15, 20 y eso no se ve en los medios de comunicación y eso crea una inseguridad de que la gente no quiere salir a las calles”, sostuvo.

No obstante, dijo que dentro de las limitaciones que ha tenido, ha habido progreso en el municipio.