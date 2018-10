Inscripciones rompen récord para Maratón de Santiago

Más de cien mil dólares en premios y la Expo-Maratón en el Centro de Convenciones de UTESA

SANTIAGO.- EL 70% de los dos mil atletas esperados ya se han inscrito para la Tercera Versión de La Maratón Monumental Primer Santiago de América rompiendo todos los pronósticos a más de un mes de su realización.

Luis Núñez, presidente del Comité Organizador, dijo en rueda de prensa, que se siente altamente satisfecho con la receptividad y respuesta de los maratonistas y corredores nacionales e internacionales hacia este evento marca ciudad que garantiza una ruta segura, ordenada, con altos estándares organizativos, además de que es la única actividad de este tipo que reparte CIEN MIL DÓLARES en premios.

“Increíblemente, a un mes de la maratón ya tenemos inscritos un 70% de los atletas que participarán, tanto nacionales como internacionales, en una competencia que se celebrará el domingo 11 de noviembre saliendo de los jardines del Gran Teatro del Cibao a partir de las cinco de la mañana”.

Todo está listo para un extraordinario fin de semana, el sábado 10 será la Expo-Maratón en el centro de convenciones de UTESA y el domingo 11 está convocada toda la familia para esta gran fiesta deportiva.

Explicó que la ruta está certificada por la Asociación Internacional de Maratones y Carreras de Distancias (AIMS), por sus siglas en inglés y cubrirá los 42, 21 y 10K. El 5K se hace a beneficio del Voluntariado Jesús con los Niños.

Esta maratón tiene como principales patrocinadores a La Monumental de Seguros y cuenta con el respaldo de la Alcaldía de Santiago y el Ministerio de Deportes.

Núñez agradeció el patrocinio solidario de ARS Monumental, Banco Popular, Corporación Zona Franca de Santiago, Cool Heaven, Ecocisa y Claro. Además, contamos con la colaboración del Gran Teatro del Cibao y el Centro de Convenciones de UTESA.

“Hemos trabajado para convertir La Maratón Monumental Primer Santiago de América en referencia de un buen maratón a nivel internacional, creando una cultura deportiva y de vida sana para los habitantes de la ciudad y sus visitantes”, sentenció.

Emilio Martínez Balbuena, director técnico informó que participarán más de dos mil corredores de diferentes pueblos del país, así como de Alemania, Kenia, Ethiopia, Puerto Rico, Venezuela, México.

“Tras nuestra experiencia el pasado año, hoy nos complace anunciarles la realización de esta maratón con una ruta certificada por la Association of International Marathons and Distance Races (AIMS), y que dotará a cada atleta de un kit que contiene: bebidas hidratantes, una gorra y camiseta de la empresa Batu con calidad premium, una agenda diseñada especial para corredores y otros productos.

La carrera, que será celebrada el domingo 11 de noviembre tendrá una salida diferente por distancias: 5:00 am – (42K), 6:35 am (21k), 7:05 am 10 K y 8:00 am 5k.

SEGURIDAD

El Comité Organizador precisó que la seguridad y señalización estarán garantizadas mediante la implementación de un plan coordinado con la Alcaldía de Santiago, Policía Nacional, DIGESETT, Seguridad Vial del MOPC, Defensa Civil y Cestur.

CATEGORIAS Y PREMIACION

En 42.195K se premiarán 5 Overall masculino y femenino; los tres primeros dominicanos en masculino y femenino; Primer santiaguero en masculino y femenino; Master (30-39 años); (50-59 AÑOS); (50-59 AÑOS); (60-69 AÑOS); Primer Máster Dominicano (40 años o más); Medio Maratón 21.097K; 10K y 5k para las familias (no competitivo).

Las inscripciones ya están abiertas a través de la página electrónica www.maratonsantiago.do, [email protected], y el teléfono 8297452619, además se dispone de un moderno sistema tecnológico para cubrir todas las rutas de los maratonistas.

QUE ES UNA MARATON:

Un maratón o una maratón es una carrera de larga distancia que consiste en correr una distancia de 42. 195metros (42 km). Forma parte del programa de atletismo en los Juegos Olímpicos en la categoría masculina desde Atenas 1896, y en Los Ángeles 1984 se incorporó la categoría femenina.

ORIGENES:

Su origen se encuentra en el mito de la gesta del soldado griego Filípides, quien en el año 490 a. C. habría muerto de fatiga tras haber corrido unos 37 km desde Maratón hasta Atenas para anunciar la victoria sobre el ejército persa. En realidad Filípides recorrió el camino desde Atenas hasta Esparta para pedir refuerzos, lo que serían unos 225 kilómetros.

El director técnico explicó que este es el único maratón del país con cien mil dólares en premios, de igual manera dijo que las premiaciones de los carreras de 21 y 10 km son realizadas en moneda nacional (RD$) y son los cinco (5) primeros lugares Overall en femenino y masculino.

El Comité Organizador está conformado por empresarios, comunicadores y atletas que han participado en varios de los eventos de mayor nombradía internacional y del país. Esta unión nace de la idea de colocarlo como una maratón de renombre que posicione a Santiago, y sea un evento Marca Ciudad.

Luis Núñez – Presidente

Marcos Santana – Vicepresidente

Frank Rodríguez – Secretario

Ana Cabrera – Tesorera

Emilio Martínez – Robert Núñez: Gerencia Técnica

Haime Thomás: Coordinador

Vocales