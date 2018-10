Recesan hasta el martes audiencia del caso Odebrecht

El juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, recesó este miércoles para el próximo martes 9 de octubre la audiencia preliminar del caso de sobornos Odebrecht y dejó en estado de fallo todos los incidentes procesales presentados por los imputados.

Los imputados se mostraron desconcertados a raíz de que el juez no les permitió hacer réplicas conforme a cuando el Ministerio Público presentó su oposición a los petitorios de incidentes de la defensa de los encartados.

El exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, dijo a su salida del tribunal que, aunque no es abogado, “esto no ha empezado” y que “todavía no se ha discutido ahí nada”. Añadió que cuando él hable los fiscales dirán que lo que hicieron fue “llenar muchos papeles de tinta”.

“Yo voy a hablar, yo estoy loco por hablar. Todos son mentiras”, aseveró el exfuncionario acusado de corrupción.