¡Perspectiva Real!

Quienes no valoran sus propias experiencias, terminan comprando a cualquier precio las ajenas. Las vivencias nos entregan el diplomado de las destrezas y el coaching del pensamiento renovado. La vida es la escuela que reserva una capacitación superior a quienes no evaden el discipulado de la realidad humana. Vivir de espejismos, filtros, pantallazos y momentos pret a porter, solamente nos lleva a recorrer 180 grados del ángulo, soltándonos en caída libre en el vacío que completa la vuelta. Las expectativas ultra devaluadas, la desilusión y el desengaño, no son comparables al irreparable desperdicio de tiempo y oportunidades. Los sabios escuchan, los expertos analizan, los entendidos aplican. Mientras el hombre mira la apariencia, Dios mira el corazón; la raíz de una imagen es virtual, la imagen de un corazón es verbal.