La selección del juez Kavanaugh

En poco tiempo, el juez Anthony Kennedy, quien por su edad se estará retirando de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, su sustitución ha creado un verdadero hervidero.

Brett Kavanaugh, con un impresionante récord, quien empieza siendo ayudante del propio Juez Kennedy, a quien, de ser nominado sustituirá. Graduado de Universidad de Yale. Participó como asistente del fiscal independiente en el caso de destitución del presidente Clinton, acusado de haber sostenido relaciones sexuales en el Despacho Oval con una pasante, Monica Lewinsky.

Más luego, fue asesor y abogado del presidente Bush hijo, y en la actualidad ocupa, desde el 2006, el importante cargo de juez de la importante Corte de Apelación del Distrito de Columbia.

Sin dudas, como dijera el presidente Bush hijo, en nuestra época de universidad éramos desordenados todos y que bebían en fiestas, sin dudas; como lo debe haber hecho la doctora Ford, que acusa a Kavanaugh de inconducta sexual hacia ella.

Una acusación indudablemente fuerte y preocupante, porque no es hasta hace pocos años que la sociedad empieza a reclamar los abusos que se han cometido contra miles de mujeres que, por vergüenza, por no perder sus empleos o por no afectar sus familias, pasan por el bochorno de aceptar insinuaciones o peor aún, abusos sexuales que las dejan marcadas por el resto de sus vidas.

Kavanaugh apenas tiene 53 años, por lo que su permanencia en la Corte Suprema representa para los demócratas un verdadero problema, ya que la corte estaría compuesta por una mayoría conservadora que está en contra de muchas de las ideas de los demócratas como es el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo y lo ya aprobado en New York del género x, donde un recién nacido no es ni hembra ni varón, decidirá su sexo en algún momento, lo que los republicanos y muchos como nosotros entendemos que es un atentado contra la institución de la familia.

Vi el testimonio de la doctora Ford, sin dudas convincente, pero mi pregunta es ¿por qué es ahora que presenta una acusación tan seria y no en el momento que Kavanaugh fue juramentado a una corte tan importante como la que ocupa en estos momentos y donde ha fallado casos de mucha relevancia?

Compañeros de ambos, en la época de estudiantes, dicen no recordar la fiesta. Me imagino que tanto el juez como la señora Ford debieron haber asistido a muchas y no creo que en las mismas todos bebieran coca cola. Ya, de hecho, una de las acusadoras de supuesta conducta inapropiada del juez, Julie Swetnick, tiene un prontuario de disputas legales, donde su empleador la acusó de haber falsificado su currículo escolar y de trabajo al solicitar un empleo.

Si es capaz de hacer eso, no será capaz de hacer cualquier otra cosa para lograr notoriedad o favores en medio de una lucha política encarnizada por definir si la Corte Suprema es liberal o conservadora.

La interpelación a Kavanaugh y la doctora Ford, de parte del comité judicial del senado fue encarnizado. El juez respondió preguntas por más de cuarenta horas y este es un proceso muy ligado a las elecciones de medio término, donde inicialmente se pensó que su nominación sería un proceso rápido y ahí es donde han entrado las acusaciones de supuestas inconductas sexuales ocurridas hace ya más de treinta años.

El récord de Brett Kavanaugh era tan reconocido, que hasta liberales demócratas apoyaban su candidatura, hasta que aparecieron las acusaciones que dejan en la mente de todos los que seguimos el proceso, si estas acusaciones fueron el efecto de una noche de exceso alcohólico reprochable, o es parte de una lucha política que no sólo tiene como interés la composición de la Suprema Corte, sino las elecciones de medio término, donde demócratas desean una mayoría que les permita bloquear las políticas del presidente Trump o llegar hasta un proceso de interpelación que lo llegue a sacar de la Casa Blanca.

Los próximos días, con la investigación ordenada al FBI por el propio presidente, se irá determinando si esto es una trama, si es un exceso de los días de estudiante de un profesional con una carrera impecable y cuál será el efecto que tendrá todo esto sobre las elecciones ya tan cercanas como noviembre.