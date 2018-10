Milly Quezada y “Juanita” van a la pantalla grande

“Volvió Juanita”, la canción más emblemática del repertorio de “La reina del merengue”, Milly Quezada, cumple 34 años desde su estreno en el álbum Esta noche, los vecinos (1984).



Precisamente, la historia de este personaje musical que el dominicano asocia a la Navidad es el que le ha servido de base a la reconocida directora Leticia Tonos para su nueva película, Juanita, la cual estará en todos los cines del país el próximo 27 de diciembre.

Minutos después de llegar a la República Dominicana por el Aeropuerto Internacional Las Américas, Milly Quezada conversó ayer con elCaribe sobre su participación en este largometraje y adelantó detalles de la grabación de su disco número 34. “Leticia Tonos es la guionista, la directora, productora, es quien se acerca a mi oficina para invitarme a participar como parte del elenco, porque no soy protagonista, la protagonista es Cheddy García y el actor español Tito Valverde”, comentó la ganadora de Latin Grammy, Billboard, Lo Nuestro y Premios Soberano.

La intérprete de “Para darte mi vida” sabe que el público que verá la cinta lo hará con conceptos preconcebidos a causa de la fama que envuelve a la canción “Volvió Juanita”, la versión en merengue realizada a la pieza de la fallecida cantautora colombiana Esther Forero. Sin embargo, entiende que también el filme tiene otros matices que serán sumamente interesantes, dramáticos y jocosos. “Particularmente, participo como ‘Socorro’, la suegra de ‘Juanita’, y en la vida de ‘Juanita’ estoy como la contraparte. Mientras ella está ‘buscándosela’ en España, o sea, trabajando para mantener su casa, yo soy la suegra que está de este lado manteniéndole la tienda en pie, con sus dos hijos adolescentes; soy la madre de su exesposo y él vive con nosotros”, narró en torno a la historia cinematográfica que cuanta con las actuaciones de Carasaf Sánchez y Ruth Emeterio.

“Hay una serie de cosas que envolverá a la gente en la película, además de lo jocoso, porque tú sabes que Cheddy es muy simpática en su forma de ser. Pero el libreto contiene muchos matices que van a lograr que el público ría, llore y se interese por la trama, porque es un retrato de una realidad que vivimos los dominicanos que tenemos, por necesidad, que irnos del país y, claro está, con el regreso para Navidad, que hace que la película se llame así, Juanita”, narró.

De su puño y letra

Un detalle que la artista lamentó, es que la banda sonora del largometraje no tendrá la versión original en merengue de “Volvió Juanita”, porque Leticia Tonos tuvo problemas para obtener los derechos. Sin embargo, este contratiempo pudo resolverse con una canción que Milly tenía guardada hacía tres años, titulada “Juanita no come cuento”.

La razón por la que escribió esta pieza no fue por la película, sino porque “mi madre dijo que yo nunca iba a lograr superar a ‘Volvió Juanita’. Para ella eso fue lo máximo, la máxima realización de mi carrera. Cada vez que le traía un disco, ella lo escuchaba y me decía: -está chévere, pero ahí no está ‘Juanita’-. A mí como que me picó el mosquito de la curiosidad y compuse ese tema. Se lo mostré a Pedrito (Pedro Núñez, su mánager), él me dijo: -guárdalo, porque a Juanita no hay quien la tumbe’”.

La que sí quedó encantada cuando escuchó a “Juanita no come cuento” fue Leticia Tonos. Sin perder tiempo le realizaron algunos cambios específicos que la directora de cine quería para acoplarlo al filme, y ya el tema está listo para salir al mercado con arreglos del maestro Dioni Fernández.

Estrenará producción discográfica en el 2019

Milly Quezada ha estado trabajando en el álbum número 34 de su carrera, el cual estará en el mercado en el 2019. Este nuevo disco contiene temas ya conocidos, como “Mejor que a ti me va”, de Juan Carlos Rodríguez; “¿Qué tiene ella?”, de Ramón Orlando; “Que lluevan corazones”, autoría de su hijo Anthony Vásquez con arreglos de Gianina Rosado, y “La pimienta es la que pica”, que grabó junto a Maridalia Hernández y Fefita La Grande. La producción incluirá otras colaboraciones con Gilberto Santa Rosa y Anthony Santos.

Se siente reinventada en featuring con Ilegales

En su próximo disco incluirá su nuevo tema promocional “De colores”, un featuring con el grupo Ilegales, de la autoría de Chris Hierro. La canción ha ganado popularidad en las plataformas digitales con los diversos “challenge” que publican sus seguidores en la redes sociales, mientras que el video oficial se acerca al millón de visualizaciones en YouTube. “Ha quedado súper jocosa, me ha reinventado literalmente, porque Antonio González, el director musical de Ilegales, fue quien tuvo la encomienda de arreglar el tema”, dijo.