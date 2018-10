Reinaldo sobre juez Frank Soto: si ley no manda a observar ese predicamento “no hay por qué adelantarse”

Santo Domingo.- El miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, Reinaldo Pared Pérez, dijo que el organismo no ha recibido comunicación alguna de parte de sectores sociales entre estos Finjus, donde expresan que varios jueces como el caso de Frank Soto, no son de carrera, por lo que no deben pertenecer al CNM porque no los representa.

En ese sentido, al responder este martes a las preguntas de los periodistas tras la primera reunión del organismo, recordó un dicho de un viejo jurista jurídico que “que donde la ley no distingue no se puede distinguir”, e indicó que si la ley, tanto la Constitución como la orgánica del CNM no manda a observar ese predicamento, “no hay por qué adelantarse al mismo”.

Lea: CNM integra comisión para calendarizar trabajos escogencia jueces del TC

Al ser cuestionado sobre si han evaluado el documento que entregó Guido Gómez Mazara al presidente del PRM y miembro del CNM, José Ignacio Paliza, sobre supuestas malas prácticas que habían cometido algunos jueces que pudieran ser elegidos, el legislador explicó que cuando se aboquen al proceso de conocimiento de nuevos integrantes del Tribunal Constitucional, “llegará ese momento”.

Pared Pérez se expresó en estos términos al fungir como vocero en esta ocasión del CNM, por solicitud del presidente Danilo Medina y del organismo.

Tras concluir dicha rueda de prensa, los miembros de la oposición en el CNM, José Ignaciano Paliza y Josefa Castillo consideraron que el magistrado Frank Soto y el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Mariano Germán, no deben participar en la segunda fase de elección de jueces como miembros CNM.