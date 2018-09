Ministro de Defensa: La frontera ya no es un dolor de cabeza

Santo Domingo.- El ministro de Defensa, teniente general Rubén Darío Paulino Sem, consideró este sábado que la frontera ya no es “un dolor de cabeza para el gobierno” y que en los últimos meses han ido incorporando todas las agencias que tienen que ver con temas fronterizos.

Resaltó la puerta en ejecución de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial “Cerco Fronterizo”, la cual bridará apoyo a las unidades de los cuerpos castrenses que resguardan el área limítrofe del país y que está conformado por unos 360 guardias.

“Esas fuerzas interagenciales es lo que ha ido fortaleciendo nuestra frontera y ha ido quitando el famoso dolor de cabeza”, aseguró Paulino Sem al ser entrevistado por el comunicador Adolfo Salomón en el programa semanal “Verdades al aire”, que se difunde por CDN, canal 37.

Agregó que de los 63 mil hombres cuenta el Ministerio de Defensa, 6,500 soldados está diseminados en los 391 kilómetros de la frontera, quienes cada 15 días son reforzados y luego rotados para que no se “contaminen”.

“La idea es que el soldado que no está laborando fijos en las brigadas fronterizas, vaya y conozca la frontera”, dijo.

Paulino Sem reconoció que el contrabando de nacionales haitianos involucra a militares, y dijo que para contrarrestar ese flagelo las diferentes instituciones de asuntos internos de las tres fuerzas, Ejército, Armada y Defensa, constantemente están monitoreando a los soldados.

“Lo que tratamos es que el soldado que está en la frontera no permanezca más de seis meses en la frontera porque tiene la facilidad de contaminarse”, subrayó.

En ese sentido, el ministro de Defensa informó que dos veces al mes hacen reuniones del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas y que en cada una de esas reuniones más de 15 militares son cancelados y/o enviados a la justicia por estar involucrados en trafico de personas, de droga e involucrados en otros hechos que el Reglamento Militar Disciplinario sanciona.

“No solamente en la frontera, recuerda que tenemos aeropuertos y puertos”, subrayó.

Agregó que 250 soldados están ubicados en Pedernales hasta Puerto Escondido, donde desarrollando un proyecto de reforestación que ejecuta el Gobierno.

Responde a Abel Martínez

Paulino Sem consideró que Haití no es una amenaza bélica para la República Dominicana, como consideró el alcalde de Santiago, Albel Martínez, quien indicó que ese país no ha invadido el territorio nacional porque no tiene los recursos.

Recordó que el pasado año Haití creó unas Fuerzas Armadas que cuenta con un estamento militar jerárquico, hasta el momento.

“Pero esas Fuerzas Armadas está creada para dos ámbitos: uno para la policía fronteriza que ellos tienen, sustituirla por militares, y otro para desastres naturales y para la depredación del medioambiental”, aclaró.

Sin embargo, dijo que lo que se está viendo en la frontera es la venta de armas ilegales robadas y el intercambio de esas mismas armas por marihuana que es traída desde Jamaica, “diario se apresan dos y tres personas por el contrabando de armas por marihuana”.