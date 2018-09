Tony Almont critica se asocie la violencia contra la mujer a ritmo musical

El cantante de rock Tony Almont consideró este viernes que asociar la violencia contra la mujer a un ritmo musical “es buscar la fiebre en la sábana”.

“Como he dicho un par de veces ya la música es un documento histórico”, dijo en torno al planteamiento de algunos sectores de que la música urbana incita a la violencia.

Almont afirmó que la música que se presencia es una muestra de lo que la gente vive en las calles y que eso “es producto de muchos años de desinformación, de mala educación, del mal manejo, de malos ejemplos, corrupción e impunidad”.

“Todo eso es un reflejo de lo que ya la gente vive “, insistió al ser entrevistado por los periodistas Addis Burgos y Nelson Rodríguez en el programa Enfoque Matinal, que se transmite por CDN, canal 37.

Explicó que a muchos de las artistas que están creciendo en estos momentos les están diciendo que tienen que hacer algo que venda.

“Y lo que vende es básicamente lo que las mujeres bailan dando golpe de barriga y con una hookah, con un teléfono celular encima, en los sitios, entonces entienden que ese cuadro es lo único que ellos viven”, sostuvo.

Entiende que más allá de criticar un género musical, lo que hay que hacer es trabajar más en la educación y las posibilidades.

Además, consideró que sobre todo hay que ocuparse de la figura machista “porque esta es una sociedad totalmente machista que a la mujer la ven como un adorno, una propiedad, no como otro ser humano “.

Afirmó que la música no utiliza algo que la sociedad no abrace desde ya “y eso es lo preocupante”. “O sea casos de abusos, usualmente no son sexuales, son abusos de poder, porque los círculos de poder al comienzo de la historia se fueron relacionando al hombre”, indicó.

Dijo que en términos generacionales cualquier música que escuche la juventud es “demonizada” por la generación anterior.