New York.- Un nutrido grupo de dominicanos de New York piden al ex pelotero de las grandes ligas y miembro del Salón de la Fama, Vladimir Guerrero, rechazar la dedicatoria en su honor del Torneo Invernal 2018-2019.

Los quisqueyanos alegan que el nativo de Don Gregorio Nizao, no es plato de segunda mesa.

“El presidente de la Lidom debe renunciar. Vladimir Guerrero no es plato de segunda mesa. Lo que manejan la Lidom son irresponsables y el pueblo le va a dar un voto de castigo por su error en este torneo”, dijo Manuel Sánchez.

“Ellos tienen un gran problema de imagen hacen mucho tiempo y ahora por reclamos del pueblo quieren tapar el sol con un dedo. Ellos conocían muy bien a Matos Berrido y le dedicaron el torneo. Ahora por un posible boicot al torneo y la presión de la comunidad quieren dárselo a Vladimir. Porque no lo pensaron antes de hacerlo. Vladimir es el deportista del ano del 2018 y ellos lo saben. El presidente de la Lidom debe renunciar por este escándalo que empaña el deporte rey en la Republica Dominicana”, dijo Juana Almonte.

Cabe señalar que según nota del prestigioso Listín Diario, la decisión de la Lidom se produjo luego de que se creara una polémica por dedicarle el torneo a Matos Berrido, quien dirigió esa entidad por 26 años, lo que generó una oleada de críticas debido a que fue acusado de matar a su esposa hace 36 años, hecho por el que cumplió un año de prisión preventiva y luego fue descargado.

De acuerdo al comunicado en los medios de comunicación, la Junta de Directores de la Liga de Béisbol Profesional de la Republica Dominicana, Inc. (Lidom) por decisión unánime de todos sus miembros ha decidido hacer honor al ex pelotero de Grandes Ligas, Salón de la Fama y Gloria Nacional, Vladimir Guerrero, dedicándole el torneo Otoño-Invernal de béisbol profesional 2018-2019 a iniciarse el próximo 13 de octubre del año en curso, en reconocimiento a sus méritos, no solo a sus habilidades en el terreno de juego, sino a su humildad, a su solidaridad, a su respeto por la fanaticada y a su sensibilidad social y condiciones humanas excepcionales.

Lidom agradece a Vladimir Guerrero el honor implícito en su aceptación de la dedicatoria y augura que su participación activa en el próximo torneo beneficiará y prestigiará grandemente a nuestro béisbol y a la fanaticada, al tiempo que se prestigia y eleva, además, el sentido de la dedicatoria de un torneo de nuestro deporte nacional.