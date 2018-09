“Si Haití tuviera fuerza para invadir, penetrara el territorio”

Dijo que el problema de la migración haitiana ilegal le preocupa tanto que “a veces siento que hablo hasta solo”

El alcalde de Santiago, Abel Martínez, dijo ayer que su preocupación por la migración haitiana ilegal al país es porque si no se toman medidas para enfrentarla, esa realidad amenaza la identidad nacional, la nacionalidad, podría hacer colapsar la economía y porque “si tuvieran fuerza para invadirnos, penetraran al territorio”.

“El gobierno haitiano lo que está ahora es en ver cómo se arman, cómo hacen un Ejército. Cuando congresistas estadounidenses fueron allá recientemente y se reunieron con el jefe de Estado, el pedimento que le hicieron como gobierno es que le ayudaran a reconstruir un Ejército, hacer un Ejército, ¿en qué están pensando? En algún momento tener la fuerza para invadirnos, porque si tuvieran la fuerza para invadirnos los tiroteos de la frontera y los problemitas que hay fueran diferentes, y penetraran a nuestro territorio”, advirtió Martínez. El funcionario dijo que el país debe analizar, preocuparse y tomar medidas sobre el pensamiento del gobierno haitiano.

Martínez sostuvo que el Estado dominicano no debe acomodar a los haitianos que viven ilegalmente en el país. “Si usted los acoge, si los protege, usted les ofrece los hospitales para que las parturientas haitianas ilegales paran, a diferencia de las dominicanas que siquiera se les puede preguntar si se les prepara, si ya tienen seis , siete u ocho hijos, no se les puede preguntar, porque incluso se hacen las que no hablan español, si se les dan todas esas facilidades y se les da trabajo de manera permanente, entonces se van a quedar, vendrán más y el que esté aquí traerá los pocos familiares que se les quedaron en Haití”, subrayó.

El alcalde de Santiago dijo que es necesario deportar los más de dos millones de haitianos ilegales que, según él ,viven en el país reproduciéndose. “En cinco años serán cuatro millones, en ocho años serán siete millones y en diez años serán… porque se reproducen”, expresó el alcalde Abel Martínez.

“Hay que sacar de manera innegociable todo el que esté de manera ilegal en nuestro territorio, hay que sacarlo, deportarlo, como usted quiera llamarlo. Si quiere los lleva en guagua con aire acondicionado como se habilitaron una vez, respetando los derechos humanos”, apuntó. Dijo que da la bienvenido a los haitianos que están legales en el país, que alquilan casas, pagan al fisco, invierten, pero que esos son los mínimos.

Martínez agregó que durante mucho tiempo el país se ha manejado con irresponsabilidad con relación a la migración haitiana ilegal. “Hay una apatía de las autoridades para darle frente a este problema, hay una ley que la estamos aplicando de manera incorrecta desde el punto de vista de que se les dieron plazos a los extranjeros ilegales, se les dieron facilidades y el Estado gastó miles de millones de pesos para darles esta facilidad, pero sin embargo cada día vemos más haitianos en nuestro territorio, vemos más descendientes de haitianos en nuestro territorio que no son dominicanos y que ellos se consideran que no son haitianos, que hay que darles la nacionalidad”, apuntó.

Explicó que en el caso de Santiago, la Alcaldía en coordinación con la Dirección de Migración, han hecho operativos constantes de deportación de ilegales.

A pesar de esas medidas, Martínez se quejó del flujo de indocumentados. “¿Qué hacemos con sacar mil a la semana si entran dos mil quincenal? ¿Qué hacemos con sacar ilegales cuando las haitianas parturientas son un porcentaje elevadísimo de las personas que se atienden en nuestros hospitales?”, se preguntó.

Agregó: “Paren diez, salen seis y entran ocho; cada día es el ciclo que estamos viviendo en este país y si seguimos así probablemente en diez años habrá más haitianos que dominicanos, porque las dominicanas paren tres y las haitianas paren diez, entonces el millón y pico de haitianas que hay acá pariendo son más que las dominicanas que están pariendo”, calculó. Martínez planteó que quizás las autoridades no se están haciendo los cálculos correctos. “No sé si hay intereses de los que venden en la frontera, hay una materia económica en nuestras relaciones comerciales con Haití, pero nuestras relaciones comerciales no tienen que ver con que nosotros tengamos que acoger a millones de haitianos ilegales”, dijo. Martínez fue el invitado del Almuerzo Semanal de Multimedios del Caribe, encabezado por el director, Osvaldo Santana, con la participación del subdirector, Héctor Linares, y el jefe de Redacción Héctor Marte. Martínez estuvo acompañado de Fernándo Ramírez, y Félix Michel.

Presupuesto no da para asistir a 300 mil haitianos

Abel Martínez explicó que desde el punto de vista presupuestario es imposible dar los servicios a 800 mil o 900 mil habitantes que hay en Santiago y que se agreguen 300 mil haitianos ilegales. “Eso va a desbordar lo que se puede hacer y así está el país, porque eso impacta de manera negativa en las políticas públicas”, observó el alcalde de Santiago. Agregó que la migración ilegal también representa más delincuencia y encarecimiento de los servicios. En el caso de la inseguridad, sostuvo que es imposible hacer un expediente a una persona que no cuenta con identificación, como es el caso de muchos haitianos que cometen delitos.