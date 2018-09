Santo Domingo._ A propósito de las numerosas protestas y llamado a paro por parte de los gremios choferiles en contra del alza de los precios de los combustibles, la directora ejecutiva del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), Claudia Franchesca De los Santos, dijo este miércoles que el presidente Danilo Medina siempre ha permitido que la ciudadanía proteste, pero de manera pacífica.

En ese sentido, garantizó el orden público y dijo que el Estado está decido a que los dominicanos tengan un sistema de transporte masivo en autobuses y por ello es que están trabajando con el reordenamiento de transporte, con la organización de nueve corredores y la adquisición de nuevos autobuses.

Dijo que como institución encargada de regular el tránsito, se entera de los movimientos de los trasnportistas y es por ello que ayer, cuando paralizaron el servicio en la 27 de Febrero, la entidad ya había incrementado la cantidad de los autobuses de la OMSA.

De los Santos informó además, que fueron apresadas y sometidas a la justicia las personas que se dieron a la tarea de desmontar a los pasajeros de los autobuses.

“Además de eso, tenemos más de 50 vehículos presos, solo por lo que pasó ayer, porque la Digesett, el Intrant, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tienen un mandato claro de que este proyecto va”, indicó la funcionaria al ser entrevistada por los periodistas Pablo McKinney y Nelson Rodríguez, en el programa “Enfoque Matinal”, que se difunde por CDN, canal 37.

Reconoció que todas esas protestas se deben al incremento de los combustibles y lamentó que la República Dominicana no esté en capacidad de manejar esos precios porque no es productor de los carburantes. Por lo que entiende que la entidad “debe sentarse con el Estado” para buscarle una salida a esa situación.

Mesa de trabajo

Junto con la Federación Nacional de Transporte Dominicano (Fenatrado), el Intrant conformó ayer una mesa de trabajo donde los transportistas expusieron sus puntos, los cuales calificó como “muy válidos, bien trabajados y factibles”. Aun que se pueden llamar a otros sectores dependiendo del tema, la mesa estará conformada además, por los ministerios de Obras Públicas, Interior y Policía y la Autoridad Portuaria.

Mañana jueves tendrán su primera reunión con Fenatrado.

“Muchas veces la falta de comunicación y el afán de algunos dirigentes de creer que se pueden quedar fuera de alguna negociación cuando el Presidente cada reunión que ha hecho el sector, la ha hecho con todos. El Presidente no se ha reunido con ninguno de manera particular para hablar tema de transporte, habrán conversado de otros temas, pero no de transporte”, manifestó.

Sin embargo, aclaró que el subsidio es una medida que no se puede volver a implementar, pero que lo que sí garantiza es “una libre competencia especialmente con el sector carga”.

“La ley le indica al Intrant que no establece la tarifa para el transporte de carga. Por primera vez hay una ley que toca el transporte de carga, el trasporte de carga nunca tuvo ley, eran medida que se tomaban entre unos y otros”, expresó.

Protesta en la UASD

Ante el llamado a protesta que hicieron algunos dirigentes estudiantiles de la Universidad Autónoma de Santo Domingo –UASD, LA directora del Intrant entiende que son acciones de tipo político porque ellos cuentan con transportes que les garantizan su movilidad como la OMSA, el Metro y el Teleférico de Santo Domingo.

“¿Qué hace un estudiante que no tiene vehículo peleando por el precio de los combustibles, si tiene todo un sistema de trasporte?, por ejemplo: ‘Teleférico y Metro son 20 pesos y recorre casi la ciudad completa, OMSA son 15 pesos y la estamos reforzando en corredores como la Independencia”, detalló e invitó a los estudiantes a entender que el Estado está trabajando “por ellos y para ellos”.

De igual modo, recordó a los gremios choferiles que han incrementado el costo del pasaje, que la entidad puede suspenderles las licencias para operar y el bonogas.

“La ley te da varios pasos, primero te dice que debes notificar que estamos conscientes del aumento, y va una serie de procesos y llamados (dos) a la institución y concluye con le retiro de la licencia de operación y a licitar la ruta”, explicó.

Informó que el Banco Interamericano de Desarrollo está apoyando al organismo con relación al documento de licitación, el cual estará listo la semana próxima.