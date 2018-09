Catherine Helen O’Neil es una matemática estadounidense y autora de libros sobre ciencia de datos. Una profesional y mente brillante ahora familiar en medios informativos globales pues desnuda el algoritmo y cuestiona la fe ciega en ellos, hoy que determinan a quien dar los empleos, condenar a prisión y más decisiones humanas. “Se nos califica mediante fórmulas secretas que no entendemos y a las que no se puede apelar. Eso plantea una pregunta: ¿Qué pasa si los algoritmos se equivocan?, señala. O’Neil explica con admirable sencillez por qué los algoritmos son “opiniones que se empapan en un código”, y así no son irrefutablemente objetivos, verdaderos y científicos como creemos comúnmente. “Muchas cosas pueden salir mal si confiamos a ciegas en datos masivos”.