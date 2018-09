Hipólito asegura PRM no ha definido tipo primarias

El expresidente Hipólito Mejía aseguró este jueves que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) aún no ha decidido si escogerá a los candidatos con padrón abierto o cerrado, pero que él está preparado para competir en cualquier escenario.

“Eso no es verdad; en el PRM hay instancias a las que tienen que ser sometidas, una vez sin consultar conmigo sometieron eso y se aprobó, después ha habido una discusión y yo he mantenido mi misma posición, yo no he variado ni una mica, pero ese no es el problema, nosotros estamos abiertos para lo que sea”, dijo.

“A mí eso nunca me ha preocupado, pero por un problema institucional y de ser coherente, yo tengo 20 años diciendo que deben ser abiertas, no soy dueño del partido ni quiero ser dueño del partido; pero hay esas dos posibilidades en el PRM”, expresó.

Agregó que con el sistema cerrado “se van a inscribir 15 millones de personas porque todo el mundo van y buscan el listado de la Junta y empiezan a inscribir, si hay que hacer eso, hacemos eso, así que abierta o cerrada como quiera”. Mejía dio las declaraciones en el programa Gobierno de la Mañana de la emisora Z-101.

Mejía dio la declaración a pesar de que el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, ha declarado en varias ocasiones que la Comisión Ejecutiva del PRM ya decidió que las primarias de ese partido serán cerradas.