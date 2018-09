Milton Morrison cree la Superintendencia de Electricidad debe presentar informe sobre salida de AES Andres

El ingeniero eléctrico Milton Morrison consideró este miércoles que la Superintendencia de Electricidad debe presentar al país un informe técnico sobre la salida de servicio de la planta AES Andres -del Grupo AES Dominicana-, tras alegadamente caerle un rayo a su turbina de vapor.

“Ahí está la Superintendencia de Electricidad es el órgano regulador. La Superintendencia ya ha hecho la visita, ¿por qué no sale y presenta un informe técnico y le presenta al país cuál es la verdad?, no pero lo que estamos es generando especulaciones. Entonces hay una falta ahí del Estado”, dijo al ser entrevistado por Pablo Mckinney y Nelson Rodríguez en el programa Enfoque Matinal, que se transmite por CDN, canal 37.

El exvicepresidente Ejecutivo de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE) sostuvo que las plantas eléctricas tienen un sistema de protección que ante esa descarga no debió “generar esa situación en que está”.

Lamentó que en el país no haya una planificación energética. “Es una vergüenza que salga una planta, aunque es importante, es la planta más eficiente en términos de costos, son 319 megavatios, casi el 15 por ciento de la demanda diaria que se sirve en la República Dominicana, pero que no haya una reserva”.

Además, señaló que suplir un apagón sale más costoso que generar con cualquiera de las plantas del sistema energético.

Morrison consideró que resolviendo el problema eléctrico el Estado dominicano se ahorraría 50 mil millones de pesos, que dijo servirían todos los años para mejorar la vida a los dominicanos. “Sin embargo, tenemos 30, 40 años y nadie ha hecho caso”.

Entiende que el problema eléctrico en la República Dominicana se resuelve convocando a una cumbre política del liderazgo de todos partidos que tienen una incidencia en la vida de los dominicanos.

“Y ustedes me dirán ¿cómo así una cumbre política? (…) ¿ustedes saben por qué fracasó eso? y desde el principio iba a fracasar y pueden buscar mis declaraciones en medio del pacto, donde yo decía que hay había un problema serio. El pacto eléctrico fue un encuentro, una cumbre, unas discusiones técnicas, pero cuando los políticos que toman las decisiones y no escuchan a los técnicos no se hace nada. Los partidos de oposición, yo lo digo de manera responsable, no participaron en el pacto eléctrico de manera sistemática”, dijo.

Por otro lado, al ser cuestionado sobre si cree que sector privado deba hacer una oferta en la posible venta, en una licitación pública de la planta de Punta Catalina, dijo, “Claro, yo creo que siempre ha existido el interés del sector privado de adquirir parte de esa planta, porque al final de cuenta es una planta que va a generar beneficios importantes y el sector privado siempre está buscando donde puede capitalizar inversiones a través de beneficios”.

Frente opositor

En otro orden, Morrison se mostró de acuerdo con la conformación de un frente opositor que pueda representar a la mayoría de los dominicanos.

El presidente del proyecto político País Posible entiende que para ello hay que despojarse de los intereses individuales y pensar en los intereses colectivos.

“Nosotros estamos dispuestos a sentarnos en la mesa con todo el liderazgo nacional para ver la forma en que se puede crear esa gran coalición, pero sobre la base de propuestas y elementos programáticos. Que si es la oposición para llegar y hacer lo mismo no hace sentido. Nosotros tenemos que llegar para hacer transformaciones importantes en la República Dominicana”, manifestó.

Además, dijo que su proyecto político está completando todos los requerimientos de la Junta Central Electoral -JCE- para depositar y convertirse “en la alternativa, la opción política que en el año 2020 pueda generar las esperanza de los dominicanos”.