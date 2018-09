Hernández Peguero teme fraude a lo interno del PLD si se realizan primarias abiertas

El delegado electoral del Partido de la Liberación Dominicana ante la Junta Central Electoral, José Manuel Hernández Peguero, dijo este lunes temer a un fraude a lo interno de su partido si finalmente esa organización política se decide realizar unas primarias abiertas para escoger su candidato presidencial, y demás cargos electivos de cara a las elecciones del 2020.

El también exjuez del Tribunal Superior Electoral afirmó que además del supuesto fraude esa modalidad de escogencia se presta a corrupción, porque se impone el dinero, y no la voluntad expresa y consciente de la gente.

“El fraude no es porque venga del PLD, sino por las características de esta primarias de que se puedan celebrar de la manera que se están planteando. Es decir, que un solo partido participe con el padrón electoral de la JCE, resultaría que los simpatizantes por ejemplo del PRM, del PRSC o del PRD que no están inscriptos, que no son militantes, y que no van a participar en las primarias simultáneas, puedan escoger los candidatos del PLD más favorables para sus intereses”, advirtió Peguero.

Precisó que si un partido escoge primarias abiertas para que sean válidas y evitar el fraude, todas las demás organizaciones tienen que decidirse por ese sistema de elección interna; porque una característica específica de las primarias abiertas deben ser obligatorias para todos los partidos.

Consideró que otro problema de las primarias abiertas es que las mismas dejan las puertas abiertas para que los partidos que no se acojan a esa modalidad, aunque sean el mismo día influyan en el PLD para que gane el candidato más vulnerable, y así ''ir más suave'' el días de las elecciones.

‘’Más aún, no recuerdan ustedes lo sucedido en la contiendan interna del (PRD), cuando con primarias abiertas fue escogido Hipólito Mejía como candidato presidencial en el año 2011, qué sucedió; que muchas personas entendían que ese era el candidato más vulnerable, fueron a votar en esas primarias abiertas, y éste resultó favorecido. Entonces quieren que pase eso en el PLD”, precisó Hernández.

Indicó que todo lo expuesto es posible en unas primarias abiertas porque las grandes masas electorales no forman parte de las estructuras de los partidos políticos, ni mucho menos están inscritas en los padrones.

Por otra parte, Hernández Peguero consideró que el expresidente Leonel Fernández es el PLD, por lo que a su juicio debe ser proclamado como candidato presidencial para el 2020, ya que supera con amplio margen a todos los demás aspirantes.

Advirtió que como están los ánimos en el partido morado, podrían producirse heridas que luego no puedan subsanarse, pero que la solución sería la proclamación de Leonel como candidato.

Debido a esa situación abogó por un entendimiento entre las partes, ya que la unidad al final debe ser lo más importante para retener el poder.