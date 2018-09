Actriz colombiana Eileen Moreno denuncia agresión por parte de su novio

Bogotá, 12 sep (EFE).- La actriz colombiana Eileen Moreno, que está radicada en México, denuncio hoy una agresión física por parte de su novio, el actor Alejandro García, de quien dijo le fracturó la nariz y la órbita del ojo izquierdo.

Los hechos, relató Moreno en una entrevista con la emisora W Radio, ocurrieron el pasado 23 de julio cuando García la agarró “por detrás, del cuello, del pelo” y la arrojó al suelo.

“Me tira al piso, me arrastra por el pasillo del apartamento, yo trato de soltarme y no lo logró. Cuando me tira al ascensor, recuerdo yo que con la mano abierta me golpea fortísimo y luego llega un puñetazo en mi cara que me deja mal”, añadió la actriz, de 30 años y reconocida por su papel en la serie mexicana “La bella y las bestias”.

Contó que luego salió a buscar en otra habitación a su mánager, Gabriel Blanco, para que la ayudara pero este sólo le dijo que se tranquilizara y se fuera a dormir.

Moreno , que compartió fotos suyas en las redes sociales con heridas en la nariz y en los ojos, añadió que luego le dijo al portero del edificio en el que estaba que llamara a la Policía de la Ciudad de México pero que este no lo hizo porque “necesitaba autorización de la administración”.

Afirmó que cuando consiguió hablar con un uniformado, este le preguntó si estaba segura de denunciar porque, según agregó, le dijo que “luego se arrepienten” de hacerlo.

“Llegaron los paramédicos y me dicen que son solo unos moretones.

El policía me dice que me puede llevar a un puesto de taxis para que me fuera al hospital que fuera. Llegué al Hospital Español y ahí ya sentí todo el dolor. Siempre lo denuncié pero no hicieron nada”, añadió la actriz.

Asimismo, Moreno manifestó por la golpiza que le propinó García recibió una incapacidad médica de cinco meses.

“Me estoy chiflando, enloqueciendo, de ver que sigue su vida como si nada y yo he estado hospitalizada, he tenido fracturas, cirugías, clínica, todo lo que conlleva estar incapacitada cinco meses”, concluyó.

En sus redes sociales, Moreno invitó a las mujeres que han sido víctimas de maltrato a que “se atrevan a denunciar ante la justicia” porque “nada justifica un golpe, nada justifica violencia, nada justifica lastimar a otra persona”.