Pintan de negro contadores en reclamo de luz

Tamboril. Comunitarios de la comunidad de Los Rieles, en este municipio, protestaron ayer por segundo día en demanda de servicio de luz 24 horas.



Además de quemar neumáticos, los manifestantes pintaron de negro algunos contadores, ya que según afirman pagan un servicio que solo reciben cuatro o cinco horas al día. Estefany Quezada, una comunitaria, dijo que hasta que no resuelvan su demanda se mantendrán en paro. “Pagamos religiosamente nuestros servicio, pero no lo recibimos, no podemos conservar nada en nuestras neveras, todo se nos daña”, indicó.

Al lugar se presentaron agentes policiales que trataron de dispersar la manifestación con gases lacrimógenos. En la escuela de la zona tienen dos días sin impartir docencia, mientras residentes advierten que desistirán de sus reclamos cuando Edenorte se comprometa a darles 24 horas de luz.