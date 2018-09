Figuras que convierten escenarios en “ring de pelea”

Conciertos, bares, restaurantes y hasta galas han terminado en desorden por riñas y conflictos de famosos

Es normal que en el negocio del entretenimiento, así como la vida en general, se produzcan enfrentamientos y enemistades. Las figuras del arte y el espectáculo no están libres de pecado cuando se habla de este tema. Incluso, en ocasiones, son las que con mayor regularidad lo manifiestan.

Con frecuencia, los dimes y diretes, las “puyas” y pleitos directos entre figuras abundan; además de que el auge de las redes sociales ayuda a que lleguen a los lugares más recónditos, se reproduzcan una y otra vez y queden registrados en internet de forma indefinida y hasta permanente.

Sin importar la magnitud o arrastre del artista, algunos de estos enfrentamientos traspasan las paredes del mundo digital y las limitaciones del ataque verbal, sumergiéndolos en el terreno de lo físico. Precisamente como sucedió recientemente con las raperas Cardi B y Nicki Minaj.

Es bien sabido que las artistas no se gustan. Sin embargo, en mayo pasado fueron captadas conversando anímica y pacíficamente en el MET Gala y una de las fotografías muestra a Minaj tocándole el vientre a la entonces embarazada Cardi B.

Cuatro meses después, se encuentran en el NY Fahion Week y la intérprete de “Bodak Yellow” se abalanza contra Minaj, le tira uno de sus zapatos (acción que ejecuta por segunda vez en público) y es escoltada a la salida del evento.

A través de una publicación en Instagram, Cardi B dijo, en resumen, que ha permitido que la rapera oriunda de Trinidad y Tobago la critique en todo y amenace a artistas para que no graben con ella, “¡Pero cuando mencionas a mi hija o eliges hacer comentarios sobre mí como madre, o hablas sobre mis habilidades para cuidarla, es cuando sobrepasas todos los putos límites!”, aseguró.

“No podía creer lo humillante que era todo… cómo nos mostramos… nunca hablaría sobre el hijo de nadie y es muy triste que alguien me señale (…) Sabías que cuando salieran las imágenes quedarías como una estúpida. Esta mujer se encuentra en la mejor etapa de su carrera (El señor le dio la bendición de tener una gran alegría) y está tirando botellas y arrojando zapatos, ¿quién le hará una intervención?”, se defendió Nicki días después en su programa de radio Queens.

El encuentro y sus justificaciones terminaron por subir la intensidad a la enemistad entre las cantantes, quienes forman parte del tema “MotorSport”, del rapero Migos y cuyo video, en el que nunca salen juntas, supera los 340 millones de reproducciones.

No es la primera vez que dos raperos se van a los golpes frente a las cámaras. En el 2012, los ahora ex novios de Rihanna, Chris Brown y Drake, se encontraron en un club. El primero, quien en ese momento era famoso por haberla golpeado, invitó al segundo, entonces pareja de la cantante de Barbados, a una botella de champán en son de paz. Supuestamente, Drake se la mandó con una nota que decía “me estoy tirando al amor de tu vida.

Asúmelo”. El encuentro terminó con golpes y botellas al aire; semejante a lo sucedido entre Orlando Bloom y Justin Bieber, ahora ex novios de Selena Gómez, quienes se entraron a puñetazos en un restaurante en Ibiza porque, según el actor, el cantante “no respeta a las mujeres y hay que ponerlo en su lugar”.

El artista canadiense ha protagonizado otros episodios públicos de violencia en otras tres ocasiones que han involucrado a un fan, un fotógrafo y, en el festival Coachella pasado, por defender a “una damisela en apuros”. En este último renglón entra Kanye West, quien propinó tal paliza a un joven de 18 años que hasta hubo que llamar a emergencia porque le gritó “Zorra amante de negratas” a Kim Kardashian.

Una discusión que pocos olvidan es la de la hermana de Beyoncé, Solange Knowles con Jay-Z, cuando ésta se le fue encima a su cuñado en un ascensor, y aunque la artista salió sonriente, su esposo no pudo evitar sobarse la cara, mientras que la hermana iba “como alma que lleva el diablo”, sin ocultar su furia. Supuestamente, su cuñado estuvo coqueteando con otra mujer en la gala del MET del 2014.

Cuando se habla de pleitos en público, Lindsay Lohan no puede quedar fuera. En una ocasión peleó físicamente con su madre en una discoteca, mientras que entre 2008-2009 eran frecuentes los golpes en lugares públicos con su entonces novia, la Dj Samantha Ronson.

Urbanos se enfrentan con frecuencia

En el universo de la música urbana, las ‘tiraderas’ o guerras liricales son comunes. El arremeter contra otros a través de sus canciones es tanto un recurso mercadológico como real, y en más de una ocasión han llevado a la violencia sin mediar muchas palabras.

Uno que ha tenido varios encontronazos es el boricua Arcángel. En el 2008, en un concierto en el Choliseo de Puerto Rico cuando, estratégicamente, invitó al escenario a Polaco como parte de una tiradera que mantenían en ese momento, la cosa se intensificó… Polaco agarró a Arcángel por el cuello, y éste le dijo que le olía mal la boca y se fueron a los puños. También se ha enfrentado con Cosculluela, aunque en esta ocasión fueron separados luego que “Coscu” diera el primer golpe.

Otros que no se han limitado a las ofensas verbales han sido Almighty, quien se entró a golpes con Bryan Myers y Anonimous en el 2016; Shelow Shaq con Mr. Black La fama y el Crock (de Los Pepe) y Chael Produciendo con un novel urbano, el pasado año.

Venya, Yapoort y Ala Jaza

Pocos habrán olvidado el incidente en vivo de Los Dueños del Circo y Venya Carolina, luego de que Enrique Crespo le dijera a la presentadora que “estaba drogada”. Ésta se puso de pie y le dijo: “mírame bien, a ver si es verdad” y lo empujó. El set se convirtió en un “ring de pelea” con la cartelera “Venya vs. Los cirqueros”, o al revés. ésta también tuvo un conflicto de golpes con Yelitza Lora. Ambos casos terminaron en un juzgado.

Karen Yapoort es otra que tiene historial en este tema, luego que se dijera de todo y ¨un poco más”, con forcejeo incluido, con “Cachita Rubio”, también de Los Dueños del Circo.

Por otro lado, está Ala Jaza, que hace unos años lanzó un zapatazo durante un programa en vivo al comunicador Aridio Castillo pors comentarios que hizo en su contra.