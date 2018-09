“Cocote” representará a República Dominicana en los Premios Oscar y Goya

La Ópera Prima del director Nelson Carlo de los Santos, “Cocote”, fue seleccionada para representar al país tanto en la entrega No. 91 de los Premios Oscar como en la entrega No. 33 de los Premios Goya.

Esta información la dio a conocer laComisión Dominicana de Selección Fílmica (CDSF), designada por la Dirección General de Cine (DGCINE), en un encuentro realizado en las instalaciones del órgano rector cinematográfico.

“Aunque siempre existe la costumbre de no relacionar al artista con el deporte, en mi caso, lo he hecho toda mi vida. Nos hemos pasado la vida admirando atletas, y jugando con cierta formalidad algún deporte, pero realmente no existe orgullo más grande que representar el país en algún evento deportivo de carácter mundialista. Pues así me siento ahora mismo, como alguien que irá a las olimpiadas a tratar de llegar hasta la meta”, confesó de los Santos.

En el mismo orden, su productor Fernando Santos resaltó “nos llena de orgullo saber que representaremos al cine dominicano en los próximos premios Oscary Goya. Ha sido una gran sorpresa ser los elegidos, pues las producciones dominicanas vienen demostrando un alto nivel de calidad. Agradezco a la DCGINE que nos ha apoyado desde el desarrollo de la película con sus talleres, con su Concurso FONPROCINE y el Programa Ibermedia. Gracias a la señora Yvette Marichal, quien nos ha brindado un apoyo incondicional e invaluable”.

La actividad inició con las palabras de la directora general de la DGCINE, Yvette Marichal, quien agradeció la presencia de todos los invitados, resaltando el trabajo de evaluación y selección realizado por los miembros de la CDSF.

Marichal destacó los logros que República Dominicana ha alcanzado como industria, desde el hecho de ver nuestro cine cruzar fronteras, ser seleccionados en festivales de cine clase A y, sobre todo, la cantidad de premios obtenidos a nivel internacional.

Seguido de esto, Omar de la Cruz, en nombre de la Comisión Dominicana de Selección Fílmica, procedió a realizar el anuncio, indicando que Cocote fue seleccionada por unanimidad debido a que es una película de características experimentales, que retrata parte de la cultura dominicana, con una trayectoria exitosa en cada uno de los escenarios donde se exhibe, convirtiéndose en profeta, fuera y dentro de su tierra.

Al acto asistieron miembros del elenco y crew de la película seleccionada, representantes de la industria, prensa; y los miembros de la Comisión Dominicana de Selección Fílmica, el Consejo Intersectorial para la Promoción de la Actividad Cinematográfica y el Comité Consultivo Cinematográfico.

La comisión de este 2018 está conformada por Omar de la Cruz, Luis Arambilet, Luis Rafael González, Bernardita García y Alfonso Quiñones.