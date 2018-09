Residentes en Los Guandules piden trato más justo

Moradores del barrio Los Guandules, que pertenecen al proyecto Domingo Savio, exigieron ayer un trato más justo, durante una manifestación frente al Palacio Nacional.



Los moradores del sector capitalino demandaron la entrega de una mejor indemnización por parte de la Unidad Ejecutora para la Readecuación de la Barquita y Entornos (Urbe) en los

desalojos que realizan en la localidad.

Los manifestantes explicaron que para la realización de los desalojos es necesario que las autoridades respeten a los habitantes de allí entregándoles una compensación adecuada y no 15 mil pesos por cada casa.

Expresaron que no se niegan a la ejecución del proyecto, pero dicen que al menos esperan que lo que se haga no vaya en detrimento de los pobladores, ya que aseguran que muchos de los que han sido sacados de sus casas no tienen dónde vivir, ni mucho menos el dinero para adquirir otra.

“Nosotros no somos invasores como dice el documento de firma, que nosotros somos invasores. Nosotros no somos invasores, los Vicini fueron expropiados de esa zona, nosotros somos fundadores de esa zona y todo lo que hay ahí en el sector Domingo Savio fue construido a base de lucha, las escuelas, y a base de sacrificio”, sostuvo Kiweny Montero, coordinador del Comité Para la Defensa de los Derechos Barriales (Copadeba) en Los Guandules.

Montero negó que los habitantes de esa barriada sean drogadictos y sólo se dediquen a las peleas de gallos, tras destacar que ellos también apuestan por el desarrollo. “Nosotros somos personas dignas, que trabajamos por nuestra comunidad”, enfatizó.

La Unidad para la Readecuación de la Barquita y Entorno (Urbe) ya trasladó las primeras 16 familias de 24 que tenía programado en el proyecto piloto en Los Guandules. El viernes desalojó 19 familias identificadas que no pertenecen al padrón oficial del proyecto Domingo Savio.