Autoridades de Salud y comunitarios buscan solución a casos de malaria en SDO

Representantes de los ministerios de Salud Pública, de Obras Públicas y Comunicaciones y comunitarios de Villa Verde, se reunieron la tarde de este martes para buscar una solución a los problemas de la malaria en el municipio en Santo Domingo Oeste y Los Alcarrizos.

En el encuentro realizado en la escuela básica General José de San Martín, encabezado por el director interino del Area VIII de salud, Francisco Beato, buscaban solución por el brote de la enfermedad y de una laguna que tiene unos tres años inundando una escuela de la comunidad.

Le recomentados:

Desde ayer lunes, los padre decidieron no enviar sus hijos a la escuela con temor a que estos contraigan la malaria, y dijeron que estos no acudirán a clases hasta que no se tome una solución.

Guerda Hinojora, directora del centro, dijo también están preocupadas por el personal docente y todo el que labora allí, porque están expuestos a adquirir la enfermedad.