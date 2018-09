Underwood emite una advertencia acerca de estafas dirigidas a los abuelos

NUEVA YORK. – Para conmemorar el Día Nacional de los Abuelos, la Fiscal General Barbara D. Underwood emitió hoy una alerta a los neoyorquinos sobre la “estafa de abuelos”, una estafa telefónica común dirigida a personas mayores con llamadas de estafadores que se hacen pasar por nietos de la víctima. La Fiscal General Underwood también compartió un anuncio de servicio público que explica cómo funciona la estafa y ofrece consejos sobre cómo evitar convertirse en víctima.

“Robar a las personas mayores al explotar su amor por sus nietos es despreciable”, dijo la Fiscal General Underwood. “Exhorto a los neoyorquinos a estar alertas ante esta estafa, y protegerse a usted y a su familia siguiendo nuestros consejos”.

Generalmente, la estafa funciona de la siguiente manera: una persona mayor recibe una llamada inesperada de alguien que dice ser su nieto. La persona que llama dice que hay una emergencia y pide a los abuelos que envíen dinero de inmediato. Por ejemplo, la persona que llama podría decir: “Abuela, estoy en Canadá y me arrestaron por conducir ebrio. Necesito dinero de la fianza rápidamente”. O la persona que llama puede afirmar que fue asaltada mientras estaba fuera de casa, o que su auto se descompuso mientras estaba de vacaciones. La persona que llama también puede posar como un abogado o un oficial de la ley contactando a los abuelos a nombre de un nieto.

Los estafadores a menudo llaman en medio de la noche para aprovechar el hecho de que la víctima puede no estar lo suficientemente alerta como para hacer más preguntas, y que la víctima puede no querer molestar a otros miembros de la familia llamándolos para confirmar la información. Con frecuencia se le instruye a las víctimas que salgan y compren tarjetas de débito o de regalo prepagas, y que devuelvan la llamada y lean el número de serie en las tarjetas, lo que permite que el estafador transfiera los fondos. Las víctimas a menudo pierden miles de dólares y el dinero rara vez se recupera, ya que los estafadores pueden llamar desde cualquier parte del mundo. La estafa comúnmente no es reportada, ya que muchas víctimas se avergüenzan y no quieren decirle a nadie que cayó en el gancho. La Fiscal General ofrece los siguientes consejos para protegerse contra la estafa de abuelos:

Sospeche de cualquier persona que llame inesperadamente y le pida que envíe dinero.

Nunca compre tarjetas de débito prepagas o tarjetas de regalo con el propósito de transferir dinero.

Desarrolle un código secreto o “contraseña” con miembros de la familia que se pueda usar para verificar la identidad de los miembros de la familia por teléfono.

Haga una pregunta que solo el verdadero nieto sabrá la respuesta, como “¿cómo se llamaba su primera mascota?”

Verifique cualquier supuesta emergencia llamando a amigos y familiares antes de enviar dinero.

La Fiscal General también compartió un anuncio de servicio público con la iniciativa “Grandkids Against the Grandparent Scam” (Nietos Contra la Estafa de los Abuelos), en la que los estudiantes de secundaria se alistaron para advertir a sus padres y abuelos sobre la estafa. El PSA presenta a la personalidad televisiva Dra. Ruth Westheimer, quien comparte su experiencia acerca de casi ser víctima de la estafa. En 2017, la Comisión Federal de Comercio recibió 18,912 quejas sobre casos de personas que se hacen pasar por familiares y amigos, en comparación con 15,076 en 2016. Información adicional de la Fiscalía General sobre la estafa de abuelos está disponible en este folleto. Se insta a los neoyorquinos que han sido objeto de esta estafa a que llamen a la línea de ayuda al consumidor de la Fiscalía General al 1-800-771-7755.