José Ricardo Taveras ve como un error relaciones de RD-China

El dirigente de la Fuerza Nacional Porgresista, José Ricardo Taveras, calificó como un error las relaciones establecidas entre la República Dominicana y China y la elección del país como miembro del Consejo de Seguridad de la ONU.

“Ambas cosas, por el momento en que ocurren, lejos de ser una hazaña, constituyen un error, ponen al país en la línea de tiro de un conflicto en el que no tenemos nada que buscar, tampoco el peso para estar en primera fila, recibiendo fuego como la arepa, por arriba y por abajo, también de lado”, citó.

Asimismo, el ex director de Migración, dijo que quiere ver “el papelazo” que el país hará cuando Estados Unidos y China ejerzan presión por un voto importante en el Consejo de Seguridad, con la vocación de tibieza que solemos manejarnos.

“¿Qué necesidad tenemos para eso? El llamado a consulta de la embajadora Robin Berstein es una prueba de ello, pues, aunque el mundo no se acabará por eso, la tendremos pesado por pretender jugar en una liga para la que no estamos preparados, estamos mal servidos y no nos conviene”, expresó Ricardo Taveras en un documento.