Faride buscará incluir amnistía fiscal en proyecto de declaración patrimonial

SANTO DOMINGO.- La diputada del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Faride Raful, dijo este domingo que tras el conocimiento en el Senado del proyecto de ley de declaración patrimonial y revalorización, enviado por el Poder Ejecutivo, esperará su ingreso a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados para incluirle el proyecto de Amnistía Fiscal, que había sometido su bancada, con el propósito de que los ciudadanos con más de una fuente de ingresos declaren un agente de retención.

“Nosotros tuvimos una reunión con el director general de Impuestos Internos y con el ministro de Hacienda hace aproximadamente un mes, en la que ellos conversaron sobre esta iniciativa. No la tenían preparada porque la Presidencia la estaba viendo todavía en ese momento. Este año sometimos un proyecto de amnistía fiscal para las personas con un margen de 180 días para que quienes tienen más de dos empleos elijan a un agente de retención único. Ellos no quieren que eso se apruebe. Les dijimos que con la sincerización están prácticamente proponiendo una amnistía. Les preguntamos ¿Ustedes lo están haciendo sobre las ganancias de capital también? Dicen que sí, pero eso no está incluido en el proyecto”, indica la legisladora.

Raful también reveló que ha preparado, junto al diputado Francisco Javier Paulino, un proyecto de ley para limitar la acumulación de recargos por mora, a fin de evitar el alza desmesurada de deudas por atrasos en pagos de impuestos y seguridad social.

“Estamos sometiendo en esta semana o proyecto de ley donde se limita la cantidad de los recargos que se van acumulando y de las moras a esas deudas, porque en otros países hay topes. O sea tú nunca vas a deber más del 100% de la deuda ni en recargo ni en moras. Es decir, si tú debes RD$10 tú nunca vas a deber más de RD$30 por más que te pase el tiempo, para que tengas una idea y la gente lo entienda”, dijo al ser entrevistada por Michael Hazim en el programa Síntesis.

Raful dice que también se necesita además un plan de acción para reducir los gastos del estado, además de legislar en base a porcentaje de los ingresos. “No podemos seguir incrementando los gastos corrientes y la nómina para ir reduciendo la productividad del país. Estamos hablando de que el Producto Interno Bruto está secuestrado en un 53% y las proyecciones que tenemos del Fondo Monetario Internacional para los próximos tres años es hasta un 60%. Eso es una locura total”, dice al destacar que cada ciudadano nace con una deuda superior a US$2000.

Sobre sus aspiraciones políticas, Raful dijo que no descarta la posibilidad de aspirar a otro cargo electivo, aunque por el momento su atención está concentrada en terminar el período para el que fue electa como diputada. “Es probable. Yo creo todo es coyuntural. La política va definiendo el camino que uno va a tomar”, dijo ante la pregunta sobre sus posibles intenciones de aspirar a la senaduría por el Distrito Nacional en las próximas elecciones.

Sobre la eventual reforma constitucional para incluir la posibilidad de una nueva reelección del presidente Danilo Medina, dijo que el partido de gobierno no cuenta en este momento con la mayoría calificada en la Cámara de Diputados para aprobarla.

