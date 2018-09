Miguel Mejía y embajador dominicano en China se reúnen

Beijing, China.- El ministro para Políticas de Integración Regional del Gobierno dominicano, Miguel Mejía, se reunió aquí con el primer embajador dominicano en este pujante país, Briunny Garabito Segura, para informarle de los contactos con un grupo importante de empresarios de varias ciudades de China, que visitarán República Dominicana interesados en invertir en nuestro país.

Garabito Segura es el primer embajador dominicano en China, designado por el presidente Danilo Medina en junio pasado a través del decreto 231-18, luego de que República Dominicana estableciera relaciones diplomáticas formales con la República Popular China en abril de este año.

Precisamente el embajador dominicano presentará sus cartas credenciales al Gobierno chino el próximo lunes 10 de esta fecha.

Con ellos también estuvo Juhane Gao (Nanan), hija del hoy fenecido Gao Shoujian, quien durante muchos años se desempeñara como representante de la Oficina de Desarrollo Comercial de este gran país asiático y quien fuera un gran propulsor del establecimiento de relaciones diplomáticas oficiales de ambas naciones.

En tal virtud, Miguel Mejía y la comitiva dominicana que lo acompaña en esta histórica visita a China, rindió un tributo de reconocimiento y gratitud eterna a Gao Shoujian, por sus esfuerzos y el amor que mostró siempre por República Dominicana.

Gao falleció el 27 de febrero de este año en el país donde se sintió como un dominicano más.

En ese sentido, el Ministro para Políticas de Integración del Gobierno dominicano, pasó la antorcha y dijo al embajador que solo había servido de puente con los inversores chinos, por lo que Briunny Garabito se reunirá con ellos para que estas inversiones en distintos rubros se dinamicen.

El embajador recibirá a los empresarios para también mantener la comunicación con ellos. Tienen previsto ir muy pronto, antes de concluir el año a la República Dominicana.

El embajador fue puesto al corriente de los contactos con los empresarios, quienes planifican ir a República Dominicana a explorar la colocación de sus negocios, aprovechando la posición geográfica favorable del país, el inmejorable clima de paz, estabilidad jurídica y el estímulo para la atracción de inversión extranjera que impulsa el presidente Danilo Medina. Uno de estos empresarios es Lubin Zhao, presidente del Grupo Mitsuba, miembro de la Cámara de Comercio de Zhongshan, interesado en invertir en la adquisición para exportar desde República Dominicana grandes cantidades de mariscos, así como establecer un centro de operaciones de almacenamiento para, desde el país caribeño, exportar hacia puntos de América y Europa. También está interesado en adquirir un puerto o abrir la posibilidad de alianza con concesionarios ya anclados en esa actividad productiva.

Incluye, además de la intención de comprar gran cantidad de mariscos, montar una flota pesquera. Esos contactos incluyeron el interés del empresario Alex Deng, presidente de DMLighting, una empresa especializada en el diseño, fabricación y distribución de lámparas, con una variedad de 6 mil tipos para empresas y el interés primero de explorar el mercado dominicano para comercializar y establecer una nave de zona franca para su fabricación.

Otro de los empresarios que se comprometió a una visita exploratoria y a quien se invitó a invertir en el renglón hotelero fue Jia Hua Shi Ye, a quien se le ofreció una relación pormenorizada del fuerte dinamismo del turismo en República Dominicana, de la ley de incentivo en esta materia y la protección de un sistema de apoyo total a quienes desean asentar sus operaciones en RD.

De igual manera, en la ciudad de Nantong, la comitiva dominicana se puso en contacto con el empresario Sun Hao, presidente del Grupo Zhongrun International y su socio Who Zhi-Jun, con negocios establecidos desde hace tres años en República Dominicana, propietario de una planta textil con más de 300 empleados y experto en confección textil diversa, sábanas, cortinas, accesorios para oficinas y residencias.

Sun Hao fue gran amigo de Gao, a quien se le rindió un homenaje emotivo y se leyó un texto publicado en la prensa dominicana, en el que Miguel Mejía resaltaba su vida y sus aportes a la relación dominico-china. Fue al mismo tiempo un encuentro de confraternidad dedicado al gran diplomático. El empresario dijo que esa presencia de Gao y la estrecha amistad que mantuvo con los dominicanos, reforzaba el trabajo político, económico y social que hoy rendía los frutos de conducir capital y fuerza de trabajo frescos a República Dominicana.

Mejía volvió a enfatizar las condiciones de estabilidad y ventaja que se ofrecían en República Dominicana para pensar en el modelo de zona franca, los incentivos de ley y la posibilidad de aprovechar para desde allí beneficiarse del mercado local y la exportación hacia otros lugares, dada la ventaja geográfica estratégica del país. Los contactos y las confirmaciones exploratorias para invertir en República Dominicana no se detuvieron. En Nantong, la comitiva dominicana encabezada por el ministro para la Integración Regional, Miguel Mejía, se reunió por varias horas con Chen Dexin, presidente de Nantong International Exchanges association and Vice Chairman of the 11 th. CPPCC Committee of Nantong y el director de Asuntos Municipales de Nantong, Wang Pu Jian, con quienes se habló de la hermandad entre Nangton, 7 millones de habitantes y el establecimiento de empresas chinas en ciudades como la provincia Santo Domingo.

Actualmente son promovidos 100 mil empresarios para invertir 100 países del mundo y entre ellos estaría la República Dominicana.

Esta información fue entregada al embajador Garabito para dar continuidad y dinamizar la incursión de los empresarios al mercado dominicano.