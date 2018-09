David Ortiz: Todo lo que dije lo mal interpretaron

El ex pelotero de Grandes Ligas, David Ortiz, dijo este viernes que los dominicanos se están enfocando en “cosas que no deberían” y aclaró que nunca se prestaría a incitar a la juventud a hacer “lo mal hecho”.

“En el país de nosotros están pasando tres millones de vainas malísimas y oye lo que la gente piensa, lo que David Ortiz quiso dejar dicho (…) al final del día vivimos una doble moral en el país de nosotros”, se quejó.

Ortiz se refirió en esos términos al ser cuestionado en el programa “Mañana Deportiva”, que se transmite por la 92.5, CDN, radio, sobre sus pronunciamientos el pasado domingo en el concierto que el cantante urbano “El Alfa” ofreció para celebrar sus 10 años de carrera en el Palacio de los Deportes, Virgilio Travieso Soto. En esa oportunidad el pelotero dijo que no critica la forma en que cada persona se busca su dinero y que lo importante es buscarlo de cualquier forma.

“Yo dejé un mar abierto en lo que dije y en la manera en que me expresé (…) Todo lo que dije esa noche lo mal interpretaron”, expresó al indicar que solo estaba pasando un momento agradable con el barrio, pero que además entendió que cuando se está en ese ambiente hay que cuidar la forma de expresarse.

El “Big Papi” como también se le conoce a Ortiz, consideró además que los usuarios de las redes sociales manipularon el video del momento al cortarlo y solo poner lo que les interesaba y por eso la gente pensó lo que quiso.

“Siempre me he catalogado por enseñarle a la juventud que con esfuerzo y trabajo todo se puede. Yo vengo de barrio, de abajo, soy un tipo que se ha fajado, a mí nadie me ha dado nada, yo fajado trabajando sin tener que hacer lo hecho, ni decirle a nadie que lo haga”, manifestó durante una entre vista vía telefónica.

Aclaró su estilo no es incitar a lo mal hecho, sin embargo entiende que cada quien es responsables a sus actos.

Salón de la Fama

Resaltó que situaciones como esa no le impedirán entrar al Salón de la Fama porque para él no tienen validez. “son pequeñeces, las cuales son exageradas por la audiencia.

Informó que ese mal entendido no tuvo relevancia en Estados Unidos porque allá saben que él no es así.

Llamó al pueblo a enfocarse en “las cosas que son reales”, como el problema en el sector educación, para mejorar la situación del país y que dejen las críticas a un lado.