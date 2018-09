Navarro califica paralización de clases como el “peor atentado contra la educación”

SANTO DOMINGO.- El ministro de Educación, Andrés Navarro, llamó este juevs a la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) a “dejar la mala práctica de estar usando a los estudiantes como ‘carne de cañón’ para lograr sus intereses”, y conminó al gremio a cumplir su función, sin perjuicio de los estudiantes, las familias y por ende, de toda la nación dominicana.

“No es posible, por más dinero que coloquemos en el sistema educativo, elevar la calidad de los aprendizajes, si el maestro no hace su labor, si el maestro se dedica a paralizar las escuelas, si el maestro por cualquier reivindicación utiliza a los estudiantes como un mecanismo de presión para que se haga lo que ellos quieran; eso no es posible”, enfatizó enérgicamente el ministro de Educación en un comunicado.

Navarro aclaró que los profesores tienen todo el derecho de exigir lo que consideren justo, pero les exigió ser más responsables, aplicando métodos que no dañen la docencia. “Necesitamos que el magisterio cambie la actitud y no se siga dejando dirigir de gente irresponsable que, amparados por un asunto de sindicatos, coge la educación como un mecanismo de reivindicaciones que nada tienen que ver con los intereses de los estudiantes y sus familias”, puntualizó.

El titular educativo agregó que no ha habido un gobierno en la historia dominicana que haya hecho tanto por los maestros, elevando enormemente sus salarios, por lo que es indispensable que cumplan con su función sagrada de impartir la docencia, sin suspensiones medalaganarias.

Aseguró que por más dinero que coloquemos en los maestros y en las escuelas, “si se sigue usando el método perverso de la paralización de la docencia, no hay forma de que la República Dominicana eleve la calidad educativa y aquí tenemos que ser responsable y dar la cara, no es posible que continuemos con esta práctica”.

Llamado a la familias y la comunidad

“Aquí la comunidad, toda la gente, la sociedad, los padres de familias que son los más perjudicados, deben enfrentar esta situación porque no puede ser que un dirigente de la ADP tome sus niños, los lleve a un colegio privado donde no se paralizan las clases, y después se vaya campante a paralizarle las clases a la gente del pueblo. No se puede permitir esto”, manifestó.

Navarro hizo un llamado a las familias para que defiendan el derecho que tienen sus hijos de recibir educación de calidad constante porque “esta inversión debemos protegerla no solamente el gobierno, debe protegerla todo el país”.

Dijo que la Revolución Educativa del presidente Danilo Medina está haciendo esfuerzos extraordinarios para elevar la calidad educativa y para continuar mejorando las condiciones de los planteles escolares, pero “no se puede utilizar una excusa de que una escuela tenga problemas de infraestructura física para paralizar la docencia en todo un territorio”.

Enfatizó que el gobierno seguirá firme en su compromiso de apostar a la calidad educativa y puntualizó que las familias están dispuestas a asumirlo, pero hace falta conciencia en el magisterio, ya que la educación “también implica una actitud ética, cada quien en el ejercicio de sus funciones”, concluyó.