Por falta de equipos aún no inician docencia

Santiago. Alumnos del sector Villa Liberación en Santiago aún no reciben docencia, debido a que el nuevo plantel escolar en la comunidad no ha sido equipado.



Comunitarios y padres de los alumnos denuncian que el Centro Educativo Francisco Alberto Caamaño Deñó fue entregado por los ingenieros al Ministerio de Educación, pero aún no ha sido habilitado, mientras que los estudiantes de secundaria, según el rediseño curricular del Ministerio, aún no cuentan con una escuela para recibir docencia.

Los padres de los alumnos advierten que de no ser equipado con el mobiliario que se requiere y puesto en funcionamiento en un tiempo prudente, se movilizarán con protestas para ser escuchados por autoridades educativas, pues sus hijos aún no saben cuándo van a comenzar a recibir docencia.

Mientras los estudiantes del centro educativo Emilio Prud’Homme, donde los maestros se niegan a impartir docencia y los padres a mandar sus hijos a la escuela por su mal estado, el Ministerio de Educación decidió trasladar los alumnos al Onésimo Jiménez para que recibieran clases en la tanda vespertina.

Sin embargo, ambos centros pertenecen a la jornada de tanda extendida, por lo que la docencia será fragmentada. En ese sentido, a los estudiantes del Emilio Prud’Homme se les impartirá docencia en la tanda vespertina. Se recuerda que el principal problema de este centro educativo es la contaminación por heces de aves y ratas que se pasean por el techo que está a punto de desplomarse.

El centro educativo Emilio Prud’Homme está ubicado en pleno casco urbano en la calle 16 de Agosto, en el viejo local que sirvió como sede del gobierno restaurador. El día del inicio del año escolar los maestros decidieron acudir con indumentarias negras en señal de luto. Aunque las autoridades educativas informaron que este se encontraba dentro de los 18 centros licitados para ser reparados, la realidad es que dos semanas después del inicio de la docencia, la escuela aún no ha sido intervenida.