Siquiatras preocupados por aumento de los suicidios  en el país

Los siquiatras José Miguel Gómez Montero y Francisco Ángeles mostraron este miércoles preocupación por el aumento de la tasa suicidios en la República Dominicana, citando como la principal causa de esta situación la depresión.

En ese sentido, el doctor Gómez Montero dijo que en América Latina los casos de suicidios” andan por seis de cada 100 mil habitantes y que en República Dominicana en lo que va de año se ha aumentado a veces hasta 8 y 9 por cada 100 mil habitantes”.

“Entonces eso es preocupante y si uno se pone a ver cuáles son los indicadores todavía la Organización Mundial de la Salud sigue hablando de primera causa la depresión”, sostuvo al ser entrevistados por Pablo McKinney y Nelson Rodríguez en el programa Enfoque Matinal, que se transmite por CDN, canal 37.

Dijo que cada 10 personas que buscan ayuda por un ciclo de emergencia general, seis están deprimidos y no son identificados ni diagnosticados a tiempo en el nivel de Atención Primaria.

“Estamos hablando que mucha gente que síntomas sicosomáticos, con cefalea, con cansancio, con dolores, con problemas gastrointestinales, con problemas motores. Muchas de esas gentes están deprimidas y no son diagnosticadas y no tiene tratamientos”, dijo.

En tanto que al ser entrevistado en el mismo espacio televisivo, el psiquiatra Francisco Ángeles insistió en los últimos años ha habido en el país un aumento significativo en los casos de suicidios en el país.

“En los últimos años no hay dudas de que ha habido un aumento significativo tanto en los estados depresivos como en el suicidio es que la causa principal como decía el doctor Gómez que ella a esta situación de tragedia “, dijo.

Resaltó que cuando una persona se suicida lo que sufren son los familiares.

El psiquiatra Ángeles entiende que “Estamos en una situación muy difícil donde solo con la intervención de la propia familia podremos resolverlo porque desde el Estado no creo yo tengamos mucho que buscar para resolver esta grave situación que está viviendo este país y el mundo”.

Síntomas de la depresión

Mientras que el psiquiatra Gómez citó como cuatro síntomas cardinales de las depresión “la tristeza patológica, mayor de 10 días sintiéndose triste; la falsa de incapacidad de alegrarse, de percibir o recibir emociones; la pérdida de la energía, de la fuerza, de la vitalidad, el ánimo decaído, desesperanzado y sobre todo una visión cognitiva de la vida en fracaso, la vida no tiene sentido, me da igual vivir, esto no sirve para nada”.

Sostuvo que está demostrado que el 15 por ciento de la gente que se deprime, que necesita un medicamento y no lo usa, tiene probabilidades de suicidarse.

Gómez señaló que si un paciente depresivo tiene parientes que hayan tenido ese padecimiento, a esas personas hay que ponerle atención.

“Porque está hablando de un factor químico de su cerebro que independiente de la circunstancias se va a deprimir y los otros son los problemas psicosociales”, dijo.

Informó que los casos de suicidios en jóvenes con edades entre los 18 y 29 años han aumentado.