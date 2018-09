El Alfa cumple su sueño de llenar el Palacio de los Deportes

Emanuel Herrera Batista, mejor conocido como “El Alfa”, encabezó un batallón de cantantes urbanos, integrado por dominicanos y puertorriqueños, para celebrar en el Palacio de los Deportes “Virgilio Travieso Soto” sus 10 años de carrera musical.



El deseo del intérprete de “Banda de camión” era llenar el techado deportivo y el público acudió a ese llamado para superar la prueba, durante la noche del pasado domingo.

Sin duda, pocos se resistieron a ver en un mismo escenario el respaldo que recibiría El Alfa de parte de Farruko, quien está en un gran momento con su éxito “Mi forma de ser”; Tito El Bambino, Noriel, Súper Jon Z, J Álvarez, Mark B, El Nene, Mozart La Para, La Manta, Shelow Shaq y Liro Shaq, entre otros.

El concierto se extendió por tres horas y media, iniciando a las 9:00 de la noche con la proyección de un video que mostraba a El Alfa desde sus primeros años en la música, cuando ser un cantante popular aun formaba parte de sus sueños. En ese recuento recordó, además, cuando en el 2015 lo sancionaron poniéndolo a barrer la Plaza de la Bandera y a cantar el Himno Nacional como castigo por las palabras obscenas que profirió contra los Padres de la Patria en el simbólico lugar. Una y otra vez, de rodillas, pidió perdón si de alguna u otra forma ha ofendido al país y a su público.

Tres horas y media de show

Para salir a escena se vistió de astronauta y una caja cuadrada con la bandera nacional simulaba el oxígeno. Un juego de fuegos artificiales y luces le inyectaron más atractivos al momento, que se vio empañado por la baja calidad del sonido y otros fallos técnicos, responsabilidad de los productores.

“Tarzán” y “Banda de camión” fueron los primeros dos temas del recorrido musical que el cantante, oriundo del 12 de Haina, hizo por su carrera. En ese momento, la presentación se vio interrumpida porque el micrófono del artista se apagó. Sus nervios eran visibles, caminaba de un lado para el otro.

Al cabo de 15 minutos de espera, continuó con su presentación, no sin antes expresar: “A mí la vida entera me viven pasando cosas como las que me están pasando ahora mismo, que se me apaga el sonido, que quemaba un CD y se dañaba, no podía grabar una canción, porque no aparecía para grabar. Yo no estoy supuesto a estar hoy aquí, pero cosas como las que me pasan a mí, solo me pasan a mí porque yo no me detengo, porque yo sigo hacia adelante (…)”, expresó ante la algarabía de la multitud.

Además de la actuación de los cantantes urbanos, el concierto contó con los Djs locales Scuff, Mariposa y Dj Joe, quienes pincharon sus platos y entregaron un performance con bailarines y efectos visuales.

David Ortiz, ¿un consejo que no debió ser?

El ex pelotero jugador de Grandes Ligas, David Ortiz, presente en la actividad, recibió críticas en las redes sociales por manifestar : “Yo no critico a nadie como se busque su dinero. Oye por qué: no importa cómo te lo busque (…) Todo el que está aquí es de barrio, vacano igual que yo, y se busca su dinero como Dios lo decidió”. Con un lenguaje coloquial, Ortiz se declaró como un hombre de barrio y dijo que “nadie puede con El Alfa”.